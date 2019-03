PÅ EGNE BEIN: Otto Robsahm har gjort stor suksess med «Sinnasnekker’n» på TVNorge. Nå er han, inntil videre, ferdig på kanalen. Foto: Discovery

«Sinnasnekker’n» Otto Robsahm ferdig i nytt program – før det er blitt sendt på TV

Den profilerte programlederen skulle etter planen lede et helt nytt oppussingsprogram. Nå er han byttet ut, mens også «Sinnasnekker’n» er satt på vent.

«Til våren skal jeg reise rundt i leiligheter og hus for å pusse opp. Utfordringen er at jeg skal gjøre det på én dag, og den som bor der skal ikke vite om det. Kjenner du en som kunne fortjent en oppgradering?», skrev snekker og programleder Otto Robsahm (51) på Facebook 16. januar i år.

Under teksten postet programlederen en promosnutt, samt link til søknadsskjema for å medvirke i det som skulle vært hans nye program på Discovery.

Slik skulle det ikke gå, bekrefter 51-åringen, aller best kjent som «Sinnasnekker’n».

– Det stemmer at jeg ikke skal gjøre det programmet. I utgangspunktet er det veldig enkelt. Jeg «pitchet» et program for et drøyt år siden. Dette programmet er tenkt som en ren nettserie, og vil kjempe med det planlagte Discovery-programmet i forhold til leverandører og sponsorer. I tillegg var de ute etter en programleder som slavisk følger manus, og det ville jeg ikke være med på. Det er noe som ikke er meg i det hele tatt, sier Robsahm til VG.

Etter hva VG kjenner til skal det nye oppussingsprogrammet, som har fått navnet «Oppussing på én dag», fortsatt produseres og sendes, men med en annen programleder.

Foreløpig er det heller ikke planer om å lage flere sesonger av «Sinnasnekker’n».

– «Sinnasnekker’n» er satt på pause inntil videre. Først og fremst fordi det er et dyrt program å produsere.

Han understreker at det ikke er ondt blod mellom ham og TV-kanalen.

– Nei, vi er ikke uvenner i det hele tatt, det er ingen dårlig stemning. Selvfølgelig er det litt kinkig at jeg skal lage den nye nettserien, men det er ingen krig. Jeg er åpen for å gå i dialog med kanalen igjen på et senere tidspunkt om det passer seg, forteller han.

Robsahms nye prosjekt heter «Team Otto on Tour», blir tilgjengelig på YouTube og i sosiale medier, og har premiere 20. mai. Programmet produseres av programlederens eget selskap.

Med seg på reise rundt i Norge har han med seg sitt eget team av håndverkere, fotografer og klippere, og episodene skal redigeres og publiseres samme dag som de spilles inn.

SØKTE DELTAGERE: Otto Robsahm skulle egentlig vært programleder for «Oppussing på én dag» denne våren, men blir byttet ut med en annen. Foto: Skjermbilde Facebook

Programmet går ut på å hjelpe flest mulig familier over hele Norge med prosjekter de ikke får til, i tillegg til å gi seerne opplæring om hvordan de utfører oppussingsprosjekter.

Robsahm legger ikke skjul på at han synes det er vemodig at «Sinnasnekker’n» nå ser ut til å være et avsluttet kapittel.

– Det er veldig rart. Vi har jo gjort 194 episoder over nesten ti år, så jeg må si det føles litt merkelig. Men alle snekkere, rørleggere og elektrikere jeg har benyttet meg av det siste året vil være med meg videre i det nye konseptet.

Mediesjef i Discovery Networks, Hanne McBride, bekrefter at kanalen tar en «Sinnasnekker’n» -pause.

– Vi har hatt et langt, godt og morsomt samarbeid med Otto, og han er jo blitt hele Norges sinnasnekker gjennom mange sesonger av «Sinnasnekker’n». Vi har valgt å gi programmet en sendepause. Det er det flere årsaker til, og det handler mest om totalen på sendeskjemaet fremover. En pause innebærer ikke at «Sinnasnekker’n» aldri kan komme tilbake på skjermen, sier hun til VG.

McBride forteller at de da pausen ble besluttet var i dialog med Robsahm om han ønsket programlederrollen i et nytt program i oppussingssjangeren.

– Det takket han nei til. Vi har respekt for at han ikke ønsker å gå inn som programleder i et annet prosjekt i påvente av eventuelle nye sesonger av «Sinnasnekker’n». Vi er fortsatt like begeistret for Otto, og det er ingen dramatikk i dette, hverken for oss eller ham, og vi ønsker ham lykke til med sine prosjekter, sier mediesjefen, som ikke ønsker å røpe hvem som erstatter den profilerte programlederen.

– Hvem det blir og hvordan det blir seende ut, må dere vente til neste lansering med å få mer informasjon om, uttaler hun.