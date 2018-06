ADVARER: Slik varsler nå Ticketmaster hva deres norske kunder skal gjøre i forhold til mulig hacking. Foto: SKJERMDUMP

Titusener av Ticketmaster-kunder kan ha blitt hacket

Publisert: 28.06.18 10:48

Ticketmaster har oppdaget en skadelig programvare på en kundeservicetjeneste. Selskapet frykter nå at «en ukjent tredjepart ha fått tilgang til personlig informasjon eller betalings informasjon».

The Guardian skriver torsdag at Ticketmaster-kunder i Australia og New Zealand nå blir rådet til å sjekke bankkontoen med tanke på muligheten av at noen kan ha bli hacket.

– Men bare for å være på den sikre siden, heter det i en uttalelse fra Ticketmaster.

Ifølge avisen gjelder det 40.000 kunder som har kjøpt billetter via nettsiden til Ticketmaster UK som kan være rammet.

Men også norske kunder som har kjøpt billetter via selskapet i perioden fra september i fjor og frem til i dag, blir nå rådet til å gå inn på sin konto og nullstille sitt passord.

– Vi gjør dette for sikkerhetsskyld og for å være hundre prosent sikre og føre var, sier administrerende direktør Kristian Seljeset i Ticketmaster Norge til VG.

Utover det viser han til denne nettsiden. Her heter det blant annet:

Lørdag 23. Juni, 2018, oppdaget Ticketmaster UK skadelig programvare på en kundeservicetjeneste som er levert av Inbenta Technologies, en ekstern tredjepartsleverandør til Ticketmaster.

Så snart vi oppdaget den skadelige programvaren deaktiverte vi Inbentas' tjenester på alle Ticketmasters nettsider.

Mindre enn 5 % av vår globale kundebase har blitt påvirket av hendelsen. Kunder i Nord-Amerika har ikke blitt påvirket.

Selskapet har kontaktet kunder som kan ha blitt påvirket av hendelsen. Britiske kunder som har kjøpt, eller har forsøkt å kjøpe, billetter mellom februar og 23. Juni 2018 kan ha blitt påvirket, samt kunder fra andre land som har kjøpt, eller forsøkt å kjøpe billetter mellom september 2017 og 23. Juni 2018.

– Hvis du ikke har fått en e-post angående dette, tror vi ikke du har blitt påvirket av denne hendelsen, basert på våre undersøkelser, presiserer Ticketmaster.