TREKKER SEG: Scarlett Johansson blir ikke å se i «Rub & Tug». Her fra den franske premieren av «Captain America: The Winter Soldier» i 2014. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Scarlett Johansson trekker seg fra transrolle etter kritikk

Publisert: 13.07.18 21:10 Oppdatert: 13.07.18 21:34

Superstjernen fikk kritikk da det ble klart at hun skulle spille transseksuell mann i filmen «Rub & Tug». Nå sier hun fra seg rollen.

Den 33 år gamle skuespilleren havnet i hardt vær fra transmiljøet da det ble klart at hun skulle portrettere transpersonen Dante «Tex» Gill i den kommende filmen «Rub & Tug».

Filmen er basert på det virkelige livet til Gill, som ble født som jente, men identifiserte seg selv som mann. Gill drev ulovlig massasjestudioer på 70-tallet i Pittsburgh, Pennsylvania, og ble en kjent undergrunnskriminell.

Kritikerne mener at rollen burde vært besatt av en virkelig transperson.

Transperson og skuespiller Jamie Clayton var én av dem som ytret sin misnøye på Twitter.

– Skuespillere som er transpersoner får aldri prøve seg på roller som noe annet enn transpersoner. Det er det dette handler om. Vi får ikke en gang komme inn i rommet.

I første omgang svarte Johansson på kritikken ved å referere til Jeffrey Tembror, Jared Leto og Felicity Huffman, skuespillere som har hatt roller som transpersoner.

I en ny uttalelse til Out.com kaller hun sitt tidligere utsagn for «ufølsomt», og annonserer at hun trekker seg fra rollen.

– I lys av de seneste etiske spørsmålene som er reist i forbindelse med castingen av meg som ante Tex Gill, har jeg bestemt meg for å respektfullt trekke min deltagelse i prosjektet, heter det i uttalelsen.

Johansson skriver videre at samfunnets kulturelle forståelse for transpersoner er i utvikling, og at hun har lært masse fra transamfunnet etter sitt første utsagn.

– Jeg beundrer stort og har mye kjærlighet for transsamfunnet og er takknemlig for at samtalen om inkludering i Hollywood fortsetter.

Skuespilleren fortsetter med at hun hadde elsket å gi liv til Dantes historie, men at hun har forståelse for at det er sterke følelser for at mange ønsker ham portrettert av en transperson.

