«The Big Bang Theory»-stjernen giftet seg for andre gang

Publisert: 01.07.18 17:15

Kaley Cuoco og kjæresten Karl Cook ga hverandre sitt ja lørdag.

Kaley Cuoco (32), kjent som karakteren Penny i TV-serien «The Big Bang Theory», giftet seg lørdag med milliardærarvingen Karl Cook (27) i San Diego.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ giftet de seg i en stall, som et symbol på at de to møttes på et hesteshow for to år siden.

Cuoco har imidlertid ikke bare gode minner knyttet til hester. I 2010 falt hun av hesteryggen og ble innlagt på sykehus med et brukket ben.

Stjernen giftet seg i en blondekjole med kappe, før hun senere på kvelden skiftet til en figurnær, hvit buksedress i samme mønster.

Cook skal ha fridd til TV-stjernen for åtte måneder siden, på 32-årsdagen hennes.

– Han er min perfekte match, sa TV-stjernen til People i mars.

Cuoco la selv ut bilder av seg selv og sin ferske ektemann på Instagram.

Det er ikke første gang Cuoco har fått giftering på ringeren. Nyttårsaften 2013 giftet hun seg med sin daværende kjæreste , den amerikanske tennisspilleren Ryan Sweeting, men etter under to års ekteskap bestemte de seg for å skilles .

Cuoco dro i 2015 inn hele 243 millioner kroner i løpet av et år.