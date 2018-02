BRAKSUKSESS: Det er ikke bare utøverne som har suksess i OL. NRK sport har aldri hatt flere radiolyttere enn under OL i Pyeongchang. Foto: Delebekk, Bjørn S.

OL i Pyeongchang knuser rekorder

Publisert: 20.02.18 23:15

RAMPELYS 2018-02-20T22:15:31Z

Det er ikke bare TVNorge som har OL-suksess, også NRK sports radiokanal kan melde om rekordhøye lyttertall. VG knuser også rekorder.

Lyttertallene har vært eksepsjonelle, sier analysesjef i NRK Kristian Tolonen til VG.

NRK sports radiokanal har vanligvis 50.000 lyttere i snitt hver dag. Det tilsvarer 1 prosent av lytterne i Norge.

Tidobling

Fra 9. til 19. februar har i gjennomsnitt 400.000 lyttet til sportskanalen hver dag. Det er nesten 10 prosent av lytterandelen i Norge. Det gjør at kanalen de siste dagene har vært landets tredje største radiokanal, kun slått av P1 og P4.

Rekordnoteringen var 15. februar da kanalen hadde 675:000 lyttere i snitt.

Kristian Tolonen mener tallene overgår alle forventningene.

– Det er oppsiktsvekkende tall. Det er nesten en tidobling av lytterne på kanalen. Det viser at folk finner fram til radioen selv i disse hypermoderne tider, sier han.

Analysesjefen tror noe av årsaken til de oppsiktsvekkende lyttertallene er tidspunktet lekene blir avviklet på.

– Mange av øvelsene går på natten og på formiddagen. Da er radio et gunstig og lett tilgjengelig apparat, sier Tolonen.

NRK sport har aldri opplevd lignende tall. Tidligere ble 150.000 lyttere ansett som en veldig god notering, noe som er langt unna tallene fra de siste ti dagene.

– Radio er absolutt ikke døende, konstaterer analysesjefen.

Enorm netttrafikk

VG skrev mandag om at to millioner fulgte OL-stafettene på TVNorge i helgen. Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks, forteller at OL har blitt en kjempesuksess, etter en litt trå start.

– De første dagene var vi igjennom et par rufsete dager, med mye vind og et par utsettelser. Men så kom finværet, og gullene. Og etter det har rekordene stått i kø. Både for oss og utøverne, sier han til VG.

Også VGs redaktør Gard Steiro kan fortelle om særdeles god trafikk under lekene.

– Trafikken har vært formidabel. I min tid har vi aldri hatt flere daglige brukere og flere sidevisninger over en så lang periode som de siste ukene, sier han.

– Vi har for å si det kort: Knust rekorder, legger han til.

Det er spesielt VGs OL-spesial som har høy trafikk.