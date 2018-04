HJEM: Hertuginne Kate og prins William forlater St Mary's Hospital i London med parets nyfødte sønn. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Hjem med den nyfødte prinsen

Publisert: 23.04.18 19:06 Oppdatert: 23.04.18 20:10

Klokken 12.01 norsk tid mandag kom sønnen til verden. Klokken 18.56 forlot hertuginne Kate og ektemannen prins William Mary's Hospital i London med parets tredje barn.

- Vi lot dere ikke vente så lenge denne gangen, sa en munter arveprins til de mange fremmøtte.

Prinsen hadde dette å si til spørsmålet om hva den lille prinsen skal hete:

– Det får dere snart vite.

Engelske medier lister opp disse navnene som aktuelle og mulige: Arthur, Albert, Frederick, James og Philip.

Prins William (35) var til stede under fødselen. Prinseparet har to barn fra før – George (4) og Charlotte (2). Kate og William visste angivelig ikke kjønnet på babyen før fødselen. I følge BBC kommer prins William til å konsentrere seg om familien sin de nærmeste ukene.

Prins William og hertuginnen kjørte selv til sykehuset, det samme gjorde de hjem til Kensington Palace mandag kveld. Slik ønsket Kensington Palace den nye prinsen velkommen hjem på sin instagram-konto mandag kveld.

Den nyfødte prinsen er dronning Elizabeths sjette oldebarn og den femte i arverekken til tronen. Gutten veier litt over 3,8 kilo. « Alt står bra til med hennes kongelige høyhet og barnet », heter det i kunngjøringen fra Kensington Palace tidligere i dag.

Tidligere på dagen kom prins William til sykehuset sammen med parets to andre barn, George (4) og Charlotte (2 ) slik at de kunne få hilse på sin nyfødte lillebror.

The Telegraph skriver at dronningen og resten av den nære kongelige familien er både begeistret og svært glade for den nye prinsen.