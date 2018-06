EKTEPAR: Kate og Andy Spade på et arrangement i 2005. Foto: STEVE EICHNER / ASSOCIATED PRESS

Ektemannen til designer Kate Spade: – Vi er knust og savner henne

Publisert: 07.06.18 04:59

RAMPELYS 2018-06-07T02:59:30Z

Andy Spade kom natt til torsdag med en uttalelse om konas død der han avviser flere rykter.

Tirsdag ble designer Kate Spade funnet død i New York . Det var hushjelpen som fant Spade livløs på soverommet. Helsepersonell ble tilkalt, men 55-åringen ble kort etter erklært død på stedet. Hun skal ha tatt sitt eget liv.

Designeren, særlig berømt for sine veskekolleksjoner , etterlater seg ektemannen Andy og parets felles datter, Frances Beatrix Spade (13).

Flere kjendiser har siden hyllet henne, og svigerbroren, skuespiller David Spade, sa tirsdag at han ikke kunne fatte at Kate var borte .

Onsdag uttalte ektemannen Andy Spade seg, og avisen New York Times publiserte like før midnatt onsdag uttalelsen i sin helhet.

Der skriver han blant annet:

Kate var den vakreste kvinnen i verden. Hun var det snilleste mennesket jeg noensinne har møtt og min beste venn i 35 år. Min datter og jeg er knust av tapet og kan ikke engang begynne å forestille oss livet uten henne. Vi er knust og savner henne allerede.

Spade sier også at kona hadde hatt depresjon og angst i flere år og at hun aktivt oppsøkte hjelp og samarbeidet med legene for å få behandling. Hun skal ha gått til behandling og tatt medisiner de siste fem årene.

«Vi hadde kontakt med henne kvelden før, og hun hørtes glad ut. Det var ingen indikasjon på eller noe forvarsel om at hun ville gjøre dette. Det var et stort sjokk. Og det var opplagt ikke henne. Det var personlige demoner hun kjempet mot.»

Han skriver også at de to hadde bodd hver for seg de siste ti månedene, men med kort vei mellom seg. Datteren bodde hos dem begge og de skal ha sett hverandre eller snakket sammen daglig.

«Datteren vår var vår prioritet. Vi var ikke separert juridisk sett, og hadde ikke en gang diskutert skilsmisse. Vi forsøkte å finne den beste måten å finne ut av problemene våre på så godt vi kunne. Vi var sammen i 35 år. Vi elsket hverandre veldig høyt og trengte bare en pause».

Ektemannen avviser også rykter om at designeren skal ha misbrukt alkohol eller narkotika.

«Dette er sannheten. Alt annet som sies nå er usant. (...) Det var ingen dop– eller alkoholmisbruk. Det var ingen problemer med forretningene. Vi elsket å skape forretningsvirksomheter sammen og vi samarbeidet om å oppdra vår datter. Jeg har ikke sett noe avskjedsbrev som skal være etterlatt og jeg er sjokkert over at en privat beskjed til min datter har blitt så hjerteløst delt i media.»

David Spade avslutter med å understreke at hans hovedprioritet er datteren Bea og å beskytte henne mens hun bearbeider sorgen etter moren.