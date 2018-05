BOLLEBRÅK: NRK-programleder Susann Michaelsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: NRK og Berit Roald / NTB scanpix

NRK-sportens Susann Michaelsen: – Ta deg en bolle, Eriksen!

Publisert: 15.05.18 17:02 Oppdatert: 15.05.18 17:34

De ansatte i NRK er mektig provoserte over NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen etter bruddet i forhandlingene mellom NRK-journalistene og statskanalen, som tirsdag utløste storstreik.

– Jeg ser det som smålig av NRK , og stiller meg fullstendig bak streiken. Vi har endret pensjon, og sparer NRK 140 millioner i året. Da er det hårreisende at vi ikke får en del av kaken, sier Michaelsen til VG, og legger til:

– Vi er forbannet, spesielt over at ledelsen ikke er villig til å sikre kompetansen vår - som da gjør at vi til slutt går ut på dato og får sparken. De bør sørge for at vi får - og har - den kompetansen vi trenger til enhver tid. Samtidig blir vikarer og tilkallingsvikarer avspist med en lønn de ikke kan leve med. Mens NRK fraskriver seg ansvar.

Tirsdag ettermiddag langet ut hun ut mot kringkastingssjefen på Facebook:

Håper ledelsen tar til fornuft

– Frykter du ikke konsekvenser ved å legge ut en sånn melding?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg har vært klubbleder i sporten i 15 år. Thor Gjermund Eriksen er grunnen til at det blir streik i utgangspunktet, og jeg begrunner bare hvorfor folk, meg selv inkludert, er forbannet. Vi er villige til å streike for det vi mener vi har krav på.

Kringkastingssjefen selv kommenterer Facebook-utskjelling slik i en tekstmelding til VG:

«På første dag av en streik sies det alltid mye. Det er Journalistlaget som har tatt ut sine medlemmer i streik», skriver Eriksen.

Michaelsen sier hun har vanskelig for å forstå hvorfor ikke NRK-ledelsen kommer journalistene i møte.

– Jeg håper ikke den blir det. Jeg håper toppledelsen tar til fornuft. Og dette som har med kompetanse å gjøre trodde jeg virkelig de skulle møte oss på. Og når de ikke engang gjør det forstår jeg ingenting.

– Hva synes du om det Thor Gjermund Eriksen formidlet da han møtte pressen?

– Han sier han er lei seg, og det visste jeg at kom. Ifølge forhandlingsutvalget har ikke ledelsen nærmet seg de ansatte på noe. Så for meg blir det bare et spill for galleriet. Konflikten er synd for lesere, seere og lyttere, men vi er nødt til å gå imot så godt vi kan, sier hun, og bruker seg selv som eksempel.

Fakta TV og radio på NRK mens streiken pågår: TV: – Programmer som allerede er produsert vil sendes som planlagt. Det samme gjelder barne-TV, samt arkivprogrammer. – Den planlagte 17. mai-sendingen utgår eller blir lagt om, ettersom programlederne er i streik. Det samme gjelder prinsebryllupet i London førstkommende lørdag. – Dagsrevyen, Kveldsnytt og distriktsnyhetene utgår. Radio: – Det vil bli musikkstrømmer tilpasset de forskjellige radiokanalene. – Programmer laget av ikke-organiserte vil kunne gå som planlagt, eksempelvis «Christine», som er produsert eksternt. – Korte ettminuttslange nyhetsoppdateringer. – Programmer som Dagsnytt 18, Norgesglasset, Her og Nå og P3Morgen utgår.

– Jeg har 21 yrkesaktive år og tre års høyere utdanning. Og jeg tjener 510.000!

Rammer 17. mai-sending

Dagsrevyen, sportssendinger, P3 Morgen og Norgesglasset er eksempler på programmer som utgår når NJ-journalistene i NRK streiker.

Den flere timer lange direktesendingen fra det langstrakte land på nasjonaldagen blir ikke slik seerne er vant til, men NRK-ledelsen jobbet tirsdag ettermiddag med å finne en løsning for tv-sendingene 17. mai. En mulighet kan være å sende opptak fra barnetoget fra tidligere år.

– Et eller annet programtilbud blir det, det blir ikke svarte skjermer. Det kan bli aktuelt å sende arkivstoff fra tidligere år, eller en form for levende bilder fra i år, sier fungerende mediedirektør i NRK, Marius Lillelien til NTB.

Han understreker imidlertid at det vil bli et sterkt redusert tilbud.

Det meste av NRKs tilbud innen nyheter, aktualitet, sport, drama og sendinger for barn blir eller vil bli rammet av streiken blant NRKs 1.700 journalister som er organisert i Norsk Journalistlag (NJ).

Lillelien sier til NTB at alle programmer som allerede er ferdig produsert og satt opp på sendeplanen, vil gå som planlagt. I tillegg vil det bli sendt arkivprogrammer på TV.

NRKs radiokanaler vil stort sett kun sende musikk, med unntak av sendinger som produseres av journalister og andre medarbeidere som ikke er organisert i NJ.

Denne artikkelen handler om NRK

Streik