Selger forlovelsesring for 17,2 millioner

Publisert: 28.05.18 22:09

Popdivaen Mariah Carey (48) skal ha solgt den unike diamantringen hun fikk av den australske milliardæren James Packer (50) da de forlovet seg i januar 2016.

Ringen ble designet av Wilfredo Rosado, er påsatt en 35 karat diamant og var i utgangspunktet verdt om lag 10 millioner dollar, melder CBS, Vanity Fair og en rekke medier.

Ifølge Vanity Fair har Mariah Carey allerede solgt ringen for kun 2,1 millioner dollar, rundt regnet 17,2 millioner kroner, til en ikke-navngitt juveler fra Los Angeles .

Sangeren og milliardæren var forlovet i bare snaut 10 måneder før de skilte lag etter en krangel under en ferie på Mykonos og Santorini i Hellas.

Carey beholdt diamantringen som en del av oppgjøret med mediebaronen James Packer da de formelt gikk fra hverandre i 2017.

I et stort intervju med magasinet People i april fortalte sangeren om sine psykiske problemer og at hun har bipolar lidelse.

– Mariah har vært veldig åpen i det siste om hvor viktig det er å komme seg videre i livet omgitt av positivitet. For å klare det må hun kvitte seg med følelsesmessig og materiell bagasje, blant annet en gammel forlovelsesring fra en tidligere kjæreste, sier Careys publisist til New York Post.

Det ble spekulert i om bruddet var et resultat av ekstrem sløsing fra Careys side og irritasjon over reality-programmet «Mariah’s World», men det avviste James Packer som bemerker at forholdet var en tabbe for begge parter.

I november 2017 betalte den australske milliardæren et ukjent antall millioner dollar til Mariah Carey etter at popdivaen saksøkte ham og krevde et ulempe-vederlag.