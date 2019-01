AVSLØRER: Det har vært mye spekulasjoner om at boken til Sophie Elise Isachsen, «Elsk meg», handler om komiker Henrik Thodesen. Nå bekrefter hun det selv. Foto: Frode Hansen/VG

Sophie Elise (24) bekrefter: «Elsk meg» handler om Henrik Thodesen

Tre måneder etter utgivelsen av «Elsk meg» forteller bloggeren at den utleverende boken handler om komikeren.

Publisert: 29.01.19 13:34







I Isachsens andre bok, «Elsk meg», skriver hun om en kjærlighet som ikke blir gjengjeldt. I boken, som fikk terningkast fire av VGs anmelder, får man innblikk i hvordan hun opplevde den vonde forelskelsen og man blir tatt med inn på soverommet mellom henne og den hittil ikke offentliggjorte mannspersonen.

Det har vært en rekke spekulasjoner i sosiale medier om at boken handler om forholdet til Thodesen (38), men Isachsen har ikke bekreftet dette tidligere.

I podkasten Isachsen har med venninnen Fetisha Williams, «Status fra Sophie & Fetisha», letter hun nå på sløret.

– Alltid når jeg har snakket om Henrik offentlig har jeg sagt «han» eller «en person». Nå har jo Henrik hatt et standupshow for en uke siden, der jeg fikk tilsendt mange snapper av at han har høytlesning fra boken min. Jeg tenker sånn, nå har du sagt til hele verden at det er deg. Jeg har gjort et desperat forsøk på å anonymisere ham i den boken, gjøre han litt eldre, bytte yrke på ham. Nå har han selv lest fra den og sagt «hey, it’s me». Så da kan jeg bare si, «yes, it’s you», sier hun.

«I går hatet jeg ham og skulle aldri snakke med ham igjen. Og nå ligger jeg altså her i sengen hans, som er full av blod fordi jeg fikk mensen før vi lå sammen; han kvalte meg så hardt at jeg nesten ikke fikk puste og jeg tenkte faen, nå dør jeg kanskje, men i så fall dør jeg lykkelig», innledes boken.

Thodesen er nå aktuell med serien «Henrik Uber Alles», som fikk terningkast to av VGs anmelder. Isachsen forteller at hun ikke har sett noe av serien, men at hun gleder seg på hans vegne.

– Jeg er litt redd for å se serien, jeg er redd for at det kanskje er noen stikk til meg der.

Thodesen har snakket åpent som singellivet, blant annet i VG Helg. Relasjonen med Isachsen har han imidlertid vært tilbakeholden med å prate om. Han ønsker ikke å kommentere innholdet i boken.

– Boka handler ikke om meg, den handler om Sophie, sier han.

Isachsen er nå i et forhold med Kasper Kristoffersen, som hun bor sammen med i et rekkehus utenfor Oslo sentrum.

Det har ikke lykkes VG i å få en kommentar fra Isachsen.

AKTUELL MED SERIE: Henrik Thodesen, her fra TV3s 30-årsjubileum i fjor, er nå aktuell med «Henrik Uber Alles». Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix