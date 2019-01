KONGEN OG DRONNINGEN: Martha Knapps tatovering av kong Harald og dronning Sonja vekker oppsikt i vennekretsen. Foto: Privat

Martha Knapp (24) hyller hjemlandet med tatovering av kongeparet

Jenta fra Toten har viet de siste tre månedene til å oppfylle sin «norgesdrøm». Det har kostet mange tusen kroner.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg for Toten-jenta Martha Knapp, som i oktober igangsatte noe hun hadde drømt om lenge, nemlig å fylle hele venstrearmen sin med norgesmotiver. Og hva var vel mer naturlig enn å starte med kong Harald (81) og dronning Sonja (81).

– Folk spør meg om hvorfor jeg i all verden har tatovering av kongeparet på armen, for det er det jo ikke mange som har. Det er ikke alle som deler interessen min for Norge, men de legger likevel merke til hvor flink tatovør jeg har, sier en stolt Knapp til VG.

Og det er nettopp interessen for Norge som gjorde at 24-åringen ville dedisere en hel arm til hjemlandet. I tillegg til kongeparet, har hun motiver av troll, to ganger Askeladden, «Sinnataggen», bunadsblomster, en ku, birkebeinere, i tillegg til fjell, trær, natur - og en liten elg.

Først onsdag denne uka ble tatoveringene på venstrearmen endelig ferdig.

– Det er en idé jeg har hatt lenge, og bunner i at jeg er over gjennomsnittet glad i landet mitt, forteller Martha, som har lagt ned mange tusen kroner i å få sin store drøm oppfylt.

– Jeg var heldig og så at det var kampanje hos tatovøren min. Så jeg fikk det for halv pris, og betalte 18.000 kroner.

Siden oktober har hun vært og tatovert seg cirka én gang i uka - hver gang i om lag tre timer. Det har ikke bare vært en fryd.

– Det har vært mye smerte! Jeg har har ganske lav smerteterskel og. Den verste av alle var nok kua på innsiden av armen. Nå er jeg ferdig med armen, men jeg er ikke ferdig med kroppen, selv om halve kroppen inneholder tatoveringer, forteller hun.

Fra før av har Martha Knapp tatovert mesteparten av den andre armen, kragebeinet, låret og ryggen - men her er det ikke norgesmotiver som gjelder.