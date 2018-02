PÅ NORGESBESØK: Matt Le Blanc kjørte en Ferrari GTC4 Lusso til Trollstigen. Her avbildet på toppen med medprogramleder Chris Harris. Foto: Gus Gregory, TOP GEAR/ BBC BRIT

Matt LeBlanc til VG: – Nordmenn er veldig «outdoorsy»

Publisert: 21.02.18 06:35

RAMPELYS 2018-02-21T05:35:26Z

LOS ANGELES (VG): «Top Gear»-aktuelle Matt LeBlanc råkjørte til toppen av Trollstigen i en Ferrari – til tross for at han mener norske veier ikke er laget for høy fart.

– Veiene i Norge er ekstremt smale! Det var ikke mye sikringer og det føltes veldig farlig, forteller Matt LeBlanc om de norske veiforholdene han møtte under innspillingen av den kommende «Top Gear»-sesongen.

VG møter den verdenskjente «Friends»-stjernen, og nå programleder for «Top Gear», på et kontor i Beverly Hills mens han har et avbrekk fra filminnspillinger rundt i verden. Han snakker entusiastisk om utfordringene med å filme i Norge:

– Når du drar enkelte steder, som Alpene, virker det som at veiene er laget for å kjøre fort. Du føler at «å herregud, her må jeg prøve å nå den høyeste farten jeg overhodet kan».

Norske veier mener han ikke lokker ikke til den type kjøring. Selv fikk han spesialtillatelse til å kjøre i 140 km/t under filmingen i Norge.

– Veiene ser ikke ut til å være laget for å bryte fartsgrensen, og jeg vet at fartsovertredelse i Norge ikke er særlig godt tatt imot, forteller skuespilleren med et lurt smil om munnen.

Til sammen tilbrakte han og «Top-gir»-teamet nesten én uke i Norge i fjor sommer, for det som skal bli en hel episode i den nye sesongen av det populære TV-programmet. Premieren i Norge er 27. februar, men norske seere må vente til høsten før de får se LeBlanc kappkjøre med Chris Harris til toppen av Trollstigen.

– Hvordan var det å være i Norge for første gang?

– Det var veldig vakkert. Det var veldig rent og folk var veldig hyggelige. Nordmenn er veldig «outdoorsy», aktive og eventyrlystne, sier LeBlanc.

På Trollstigen fikk teamet også øye på noen basehoppere.

– De er gærne! Driver du også med det? spør LeBlanc VGs utsendte og nærmest antar at nordmenn flest hopper i vingedrakt.

Møtte kjæresten på settet

Innspillingen av den nye sesongen har i tillegg til Norge tatt plass i Italia, Frankrike, Spania, Marokko, Sri-Lanka og i de amerikanske delstatene California og Utah. De to andre programlederne er, som i forrige sesong, Chris Harris og Rory Reid. LeBlanc forteller om en sammensveiset gjeng på settet som bor, jobber og spiser sammen hver dag:

– Jeg har alltid likt å reise. Nå ser jeg mye av verden, men det er ikke så glamorøst som folk tror. Du jobber veldig lange dager og kommer tilbake til hotellet, spiser noe og legger deg, forteller han og påpeker at det ikke er noe luksusliv å være programleder for det populære TV-showet.

Flere av stuntene i «Top Gear» involverer risikofylte situasjoner og rask fart med et kamerateam som kommer tett på.

– Vi gjør mye farlig sammen og stoler på hverandre. Jeg har ikke kjørt på noen enda, så det er jo bra, humrer LeBlanc.

I 2015 ble det kjent at skuespilleren og hans langvarige kjæreste Andrea Anders gikk fra hverandre. Paret hadde da vært sammen siden 2006 etter at de møttes på settet til TV-serien «Joey». Siden den gang har LeBlanc funnet kjærligheten på ny, også denne gangen på sett. Han og en av «Top-gir»-produsentene møttes under innspillingen av den første sesongen hans som programleder. LeBlanc forteller at de to i starten forsøkte å holde følelsene unna, ettersom de arbeidet tett sammen.

– Til slutt gikk det ikke å holde oss borte fra hverandre lenger, smiler han.

Nå reiser de verden rundt sammen, og ifølge LeBlanc kan kjæresten bli nervøs på sett når programlederne må tøye noen grenser.

– Hun er ganske morsom når hun sier ting som «kanskje vi ikke trenger å gjøre dette» forteller LeBlanc, og innrømmer at jobben ikke alltid er like gøy for dem som står ham nær:

– Jeg toner ting litt ned for moren min, men datteren min på 13 elsker det!

Ser på programlederjobben som skuespill

Matt Le Blanc har vært bilinteressert siden han var barn og er stolt eier av et halvt dusin Porscher som han har stående på sin ranch i Santa Barbara i California.

– Har du drømmejobben?

– Det er mer som en hobby som jeg får betalt for, som er litt rart! Jeg kjører raske biler og drar noen spøker på fjerne steder i verden. Det er fantastisk, forteller skuespilleren.

Mange mener den folkekjære skuespilleren reddet det anerkjente showet etter flere år med skandaler og dalende seertall. Selv ser han på jobben som programleder som skuespill:

– Det er et manus, vi er litt løse på det, men for det meste er det skuespill hele veien. Jeg er der for å forsøke å gjøre det morsommere, pushe grensene litt, og få det til å ikke bare handle om bil.

– Hvordan er kjemien mellom deg, Chris Harris og Rory Reid?

– Chris har en veldig interessant sans for humor, som går godt overens med min humor. Rorys er litt mer kald og negativ, mens jeg og Chris er mer åpne. Likevel er det en god balanse mellom oss tre, sier LeBlanc.

Følte seg maktesløs

Etter «Venner for livet»-suksessen og noen uheldige TV-satsinger, forsvant Matt LeBlanc fra rampelyset i flere år. I samme periode ble datteren hans, som da var åtte måneder gammel, alvorlig syk og diagnostisert med hjernesykdommen kortikal dysplasi.

– Jeg følte meg så maktesløs. Jeg ville forandre det, men sykdommer kan man egentlig ikke forandre. Det gjorde meg veldig bevisst på døden. Hun har det heldigvis bra nå.

– Du forsvant ut av rampelyset for en stund, i over seks år?

– Ja, men det hadde også å gjøre med at jeg hadde jobbet hardt i 12 år, så hadde jeg en mulighet til å trekke meg litt unna. Planen var først ett år, men det ble fem eller seks år til slutt. Det var gøy, jeg savner den tiden, sier LeBlanc.

Å bli stemplet som «fyren fra Friends» har LeBlanc ingen ting imot:

– Jeg kommer alltid til å være fyren som spilte «Joey», det er ikke noe poeng å rømme fra det. Vi lagde et sykt bra TV-show, og jeg er stolt over den tiden.

– Nå som jobben din er å kjøre raske biler, hva gjør du på fritiden?

– Nei nei, ikke si det. Jobben min er ikke å kjøre raske biler, jeg er en programleder. Nei vent, jeg er ikke det, jeg er en skuespiller som spiller en programleder for et TV-show! Det er det jeg gjør, ler LeBlanc.