NYE EPISODER: Neste år blir det gjensyn med Mikaela (Josephine Bornebusch), Fredrik (Johan Rheborg), Alexander (Felix Herngren) og Anna (Mia Skäringer). Foto: Morgan Norman/Söderberg Agentur/TV4

«Solsidan» kommer tilbake

Den svenske suksesserien «Solsidan» får tre nye sesonger. Allerede neste år er humorserien tilbake på skjermen.

Publisert: 04.10.18 20:58

I 2019 blir det gjensyn med parene Anna og Alex og Mickan og Fredde, fra den populære, svenske serien.

Svenske TV4 og CMore har bestilt 30 nye episoder, skriver Aftonbladet . De to andre sesongene skal komme i 2021 og 2023.

I fjor kom «Solsidan»-filmen , og ifølge Felix Herngren, som både har regi på serien og spiller karakteren Alex, vil den nye sesongen utspille seg noen år etter der filmen sluttet.

– Anna og Alex er gjenforent etter skilsmissen, og Fredde har fått en halvbror etter at faren hans donerte sæd til paret Sundberg, sier Herngren til Dagens Nyheter .

Skal regissere

I de kommende sesongene vil også flere av skuespillerne få en større rolle for produksjonen. Johan Rheborg (Fredde) og Josephine Bornebusch (Mickan) skal også bidra med å regissere noen av episodene.

– Det føles som å komme hjem. Vi er like sammensveiset som et gammelt par. Vi kjenner hverandres skuespillerstil og rollefigurene så godt at vi ofte kan komme med synspunkter på hvordan de skal oppføre seg, sier Josephine Bornebusch til Dagens Nyheter.

Tre år siden sist

Det har så langt blitt laget fem sesonger av serien. Første episode ble sendt på TV4 i januar 2010, og siste episode i desember 2015.

Felix Herngren har tidligere sagt at slutten på de fem sesongene ikke betydde at karakterene aldri kom tilbake .

– Jeg synes det er dumt å si at «Nå skal vi aldri mer gjøre dette», for hvis vi ombestemmer oss og lager enda en sesong, så må vi spise ordene våre, sa Herngren i 2014.

1,8 millioner seere så den første episoden av serien, og i Sverige samlet «Solsidan» på det meste over 2,5 millioner seere.