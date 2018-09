-SÅRET: Dansepartner Tone Jacobsen satte ikke pris på Frank Løkes nakenstunt. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Dansepartneren etter Løkes nakenstunt: – Jeg er såret

NYDALEN (VG) Tone Jacobsen satte ikke pris på at Frank Løke strippet ned til «Borat»-drakt uten å fortelle det til noen.

Frank Løke (38) overrasket alle da han entret parketten under «Skal vi danse» lørdag kveld. I stedet for hjertedressen han skulle ha på, troppet han opp i bare tanga.

– Det var flaut, sier Tone Jacobsen til VG i pausen av «Skal vi danse».

Hun forteller at hun er såret og skuffet over at partneren ikke i det minste advarte om stuntet.

– Jeg visste ingenting, og jeg synes ikke det er helt greit å ikke informere om det. Jeg er virkelig lei meg overfor alle der hjemme som måtte se det, sier hun.

Hun forteller at hun ikke har snakket med Løke etter opptredenen.

– Jeg har heller ikke veldig lyst til det. Jeg er såret, sier Jacobsen.

– Dersom dere går videre, ønsker du å fortsette å danse med Løke etter dette?

OVERRASKET PARTNEREN: Ikke engang Tone Jacobsen var klar over at Frank Løke skulle stille i tanga.

– Hva er galt med det?

Løke selv sier til VG at det hele var humoristisk ment, og at han håper publikum også oppfatter det slik.

– Den «Borat»-drakten har fått vært med på mye. Nå pensjoneres den med «Skal vi danse», sier han.

Etter å igjen ha fått lav score fra dommerne, har han ikke stor tro på å gå videre til neste runde.

– Jeg får gå ned med flagget til topps, sier han.

– Hva tenker du om at det sitter barn hjemme og ser dette?

– Nei, hva er galt med det? Jeg viste jo ingenting, alt var dekket til.

TV 2 visste ingenting

Kommunikasjonssjef Jan Petter Dahl i TV 2 forteller til VG at stuntet ikke var planlagt.

– Vi er like overrasket som alle andre, men når sånt skjer på direktesendt TV er det lite vi får gjort der og da, sier han, og fortsetter:

– Det har aldri vært diskutert eller blitt godkjent av TV 2 å bruke en slik Borat-drakt på sendingen.

Han forteller at nakenstuntet ikke vil få noen konsekvenser for Løke.

– Vi skulle så klart ønske det var litt mer klær på, enn en «Borat»-drakt. Men det er sånn som kan skje, sier han videre.

Det har allerede kommet flere reaksjoner i sosiale medier. Dahl forteller at de får ta eventuelle klager som de kommer.

– Vi får nå mange tilbakemeldinger i sosiale medier og skal selvsagt svare seerne våre. Vi har forståelse for at noen reagerer – dette er tross alt et familieprogram.

Dommer Tore Pettersen, som tidligere i uken var i clinch med Løke, sier til VG at han syntes stuntet var morsomt.

– Men det var litt dårlig gjort overfor partneren hans å ikke si ifra. Men vi er her for å lage underholdning, sier han.

Uttalte fredag at Borat-drakten skulle øke sjansene

I et intervju med TV 2 gjort fredag, der Løke poserte i Borat-drakten, sa han at «det hadde vært moro og fått med antrekket inn i Cha-cha-cha-dansen vår på lørdag».

Det klarte han.

I tillegg mente han at drakten skulle øke sjansene for seier. Partneren Jacobsen var ikke helt overbevist over forslaget, men la også til at hun ser en helt annen Frank Løke enn det de fleste andre ser. «Jeg ser humoren i det og han mener ikke noe vondt med det. Jeg var litt bekymret for at det skulle bli mye krangling mellom oss, men har er veldig medgjørlig», meddelte Jacobsen til TV 2.