ODDSFAVORITT: Bookmakerne spår Ulrikke Brandstorp (23) en seier i «Stjernekamp». Foto: Frode Hansen/VG

Ulrikke Brandstorp er oddsfavoritt til å vinne «Stjernekamp»

RAMPELYS 2018-10-06T17:41:34Z

Halvparten av deltagerne i «Stjernekamp» er igjen. På kveldens agenda står det EMD og vise, og bookmakerne spår Ella Marie til å ryke. VGs anmelder triller terning på alle kveldens ti bidrag.

Publisert: 06.10.18 19:41 Oppdatert: 06.10.18 20:38

Konkurransen tilspisser seg i «Stjernekamp». Forrige lørdag røk Heine Totland ut , og halvparten av deltagerne var tilsammen sendt ut.

Denne lørdagen skal de fem gjenværende deltagerne konkurrere i EDM (elektronisk dansemusikk) og vise.

Ifølge bettingselskapet ComeOn er det Ulrikke Brandstorp som ligger best an til å vinne. Sarpingen har tidligere konkurrert i både «Idol» og «MGP», og nå er hun altså blant den siste gjenværende halvparten i «Stjernekamp».













1 av 5 HUNNULV: Ulrikke Brandstorp hadde valgt seg «Wolf» med Tungevaag & Raaban. Julia Marie Naglestad/NRK

– Det er veldig, veldig stas at jeg ligger så godt an. Men jeg tenker ikke over det, for i begynnelsen var det jeg som lå dårlig an på listene. Jeg jobber på og gjør mitt uansett hvordan jeg ligger an på oddsen, sier Brandstorp til VG før sendingen.

På den andre enden av tabellen ligger den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen. 20-åringen har flere uker ligget nederst på oddstabellen, men har likevel aldri havnet blant de tre med færrest stemmer.

– Det er selvfølgelig ikke noe morsomt å høre at folk har vedda på at jeg kommer til å ryke. Samtidig gir det meg motivasjon til å gjøre det bra, så de folkene ikke får pengene sine, sier hun til VG.

Martin Danielle, kjent som CLMD, var sjangerekspert under EDM. For spesielt Ole Børud ble det en fremmed sjanger.

– Når det kommer til fistpumpingen føler jeg meg førti pluss, sa han til latter fra programleder Kåre Magnus Bergh.

For Alexander Pavelich ble det imidlertid hjemmebane. Han har ved tidligere sesonger av «Stjernekamp» sittet som sjangerekspert i nettopp EDM. Han ble belønnet med en femmer av VGs anmelder Tor Martin Bøe.

Han anmelder låt for låt, og du kan selv trille terningen på de fem deltagerne: