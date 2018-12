PROFILERT PAR: Artist Miley Cyrus (26) og skuespiller Liam Hemsworth (28) sammen på Vanity Fairs Oscar-fest tidligere i år. Foto: Evan Agostini / TT

Miley Cyrus og Liam Hemsworth har giftet seg

Artisten bekrefter på Instagram at de endelig er gift.

Onsdag publiserte artisten Miley Cyrus (26) flere bilder av seg selv med skuespilleren Liam Hemsworth (28) på Instagram og Twitter.

På bildene står Cyrus i en elfenbenshvit kjole, mens Hemsworth har på seg en sort dress – med en ring på fingeren. Under et av bildene har Cyrus skrevet datoen 23. desember 2018.

Tusenvis har kommet med gratulasjoner til paret under Instagram-bildene til 26-åringen. Blant annet skriver en bruker «Gratulerer! Du giftet deg med den hotteste mannen i Hollywood». Cyrus svarer på kommentaren med «Ikke sant?».

Tirsdag skrev VG om et kakebilde som satte i gang bryllupsrykter rundt Cyrus og Hemsworth.

En venn av paret publiserte et innlegg på Instagram-story av Hemsworth i en sort dress og Cyrus i en elfenbenshvit kjole, som holder en kniv rettet mot en toetasjes hvit kake.

I en annen video, publisert samme sted, tar Hemsworth og hans to kamerater en shot hver med ballonger i bakgrunnen som staver «Mr & Mrs». Miley Cyrus sin søster, Noah Cyrus (18), lå også ut et bilde hvor ballongene vises i bakgrunnen.

Gikk hver til sitt

Miley Cyrus og Liam Hemsworth møtte hverandre under innspillingen av «The Last Song» i 2010. To år senere fridde «The Hunger Games» -skuespilleren til «Hannah Montana»-stjernen, men kun et år senere kom sjokkbeskjeden om at paret var gått hver til sitt .

I 2016 kunne fansen glede seg over at paret hadde gjenopptatt både romansen og forlovelsen . Nå er endelig paret gift.

Hverken Cyrus eller Hemsworth har kommentert noe ytterligere.

