BRUDD: Dennis Vareide bekrefter at det er slutt mellom han og Katrine Olsen Rikoll. Her fra Se og Hørs kjendisgalla tidligere i år. Foto: Frode Hansen/VG

Dennis Vareide (28) er singel

Publisert: 24.07.18 14:18

YouTuberen og den tidligere «Farmen»-deltageren bekrefter at det er slutt med kjæresten Katrine Olsen Rikoll.

Vareide la tirsdag ut et bilde på Instagram stories med teksten «singel gutt søker ryddehjelp». Senere bekrefter han på samme sted at han er singel.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe utover at jeg kan bekrefte det, sier Vareide til VG.

Han forteller at det er en stund siden bruddet, og at det ikke var noe dramatisk over det.

– Jeg har det fint, sier han.

Paret avslørte overfor Se og Hør i mai at de to hadde flyttet sammen.

Vareide og Rikoll ble offisielt et par noen måneder før førstnevnte sjekket inn på «Farmen kjendis» i fjor. De møtte hverandre på sjekkeappen Happn.

Rikoll ønsker ikke å kommentere saken.

Vareide ble kjent gjennom YouTube-kanalen «Prebz&Dennis» sammen med kameraten Preben Fjell. Tidligere i år annonserte de imidlertid at de gir seg med den suksessrike YouTube-kanalen . Sammen har de blant annet gitt ut bok og spillefilm.

De forklarte da at de valgte å gi seg på topp, og satse på egne prosjekter.

Fjell ble selv pappa for første gang for få uker siden.