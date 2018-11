JUBILANT: Prins Charles fyller 70 år i dag. Det markerer han ved å posere smilende med sine aller nærmeste. Foto: Chris Jackson / Reuters

Prins Charles fyller 70 år i dag – deler sjeldent familiebilde

Den britiske kongefamilien sprudler sammen på nytt bilde.

Clarence House postet tirsdag kveld et nytt bilde av prins Charles med kona Camilla (71), prinsesønnene William (36) og Harry (34), samt deres koner Kate (36) og Meghan (37). Med på bildet er også prins William og hertuginne Kates tre barn.

Anledningen er at prins Charles fyller 70 år i dag.

Det offisielle bildet står i kontrast til de tradisjonelle familiebildene man normalt ser fra hoffet. Selv om familiemedlemmene er festkledd, gir det et mye varmere og kjærligere inntrykk enn de normalt stive, oppstilte positurene til de kongelige.

Prins Charles har det eldste barnebarnet – Prins George (5) – på fanget, mens Camilla sitter med prinsesse Charlotte (3) i armkroken. Latteren satt tydelig løst under fotograferingen.

– Det var ganske så spesielt å forevige et så uformelt og avslappet familieportrett, sier fotografen Chris Jackson ifølge Huffington Post .

Familiens yngste tilskudd, prins Louis (seks mdr.), sitter på armen til mamma Kate. At hertuginne Meghan også har et barn i magen , er ikke mulig å skimte på bildet. Trolig er bildet tatt i hagen til Clarence House tidligere i høst.

Clarence House er residensen til Charles og Camilla i London.

Dronning Elizabeth (92), som er vertinne for kveldens private slottsfeiring på Buckingham Palace, er ikke med på bildet. Heller ikke hennes mann, prins Philip (97). Her er det altså jubilanten som står i sentrum, familiens overhode, men også bestefar.

BBC skriver at 70 gjester er invitert til mottagelse og middag i kveld, og at hver av de 70 kan ta med ett følge. Kong Harald (81), dronning Sonja (81), kronprins Haakon (45) og kronprinsesse Mette-Marit (45) tar alle turen.

Danske kronprins Frederik (50) og kronprinsesse Mary (46) er også ventet å ta turen. Sveriges kongefamilie vil glimre med sitt fravær. På det svenske hoffets hjemmeside står det at de venter statsbesøk fra Italia i dag. Det belgiske kongeparet kommer. Det gjør også prinsesse Beatrix fra Nederland.

Tronarving

Prins Charles er eldste barnet til dronning Elizabeth (92), og dermed den første i arverekken til tronen. Han var fire år da moren ble dronning.

BBC presenterte torsdag i forrige uke en dokumentar om prinsens til tider dramatiske liv, der de har snakket med prinsesønnene og Camilla. Der kommer det frem at sønnene snakker varmt om en omsorgsfull far, mens Camilla blant annet uttaler at «folk vet ikke hvor snill prins Charles egentlig er».

Jubileumsfeiringen skal holdes i The State Rooms på Buckingham Palace.