SKUESPILLER-KOMET: Kristine Frøseth, her med Patric Dempsey fra Cannes-festivalen i april. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Kristine Frøseth (22) spiller mot «Greys»-stjernen: – Utrolig sjenerøs

RAMPELYS 2019-01-04T11:53:10Z

Hun har gått under radaren hos de fleste nordmenn, men gjør det bra i Hollywood. Nå lever 22-åringen skuespillerdrømmen i New York.

Publisert: 04.01.19 12:53

Norske Kristine Frøseth tilbrakte sine seks første leveår i New Jersey i New York. Så flyttet familien til Ås ved Drøbak. I ungdomsårene flyttet Frøseth og familien fram og tilbake mellom Norge og USA. De siste fire årene har modellen og skuespilleren bodd i New York.

– Jeg ønsket aldri å flytte så mye som vi gjorde på den tiden, men nå er jeg veldig takknemlig for det. Det var vanskelig å alltid være «den nye jenta», forteller hun på telefon fra Boston hvor hun er i gang med filminnspilling.

Dempsey som motspiller

Hun er for tiden aktuell med TV-serien «The Truth About the Harry Quebert Affair», hvor hun spiller mot «Grey's Anatomy»-stjernen Patrick Dempsey.

– Han er så fantastisk og utrolig sjenerøs. Han hjelper meg alltid når jeg er nervøs. Han er så morsom, og jeg likte veldig godt å jobbe med ham, sier Frøseth.

I serien spiller hun 15 år gamle Nola Kellergan.

– Hun er en bygdejente fra Alabama, som ønsker å flytte til New York på grunn av familiesituasjonen. Hun er en veldig voksen 15-åring som ønsker å være med folk som virkelig forstår henne, forklarer hun.

Alltid den nye jenta

Kanskje ikke så ulikt henne selv. På grunn av den stadige flyttingen havnet hun aldri i én vennegjeng, og måtte hele tiden tilpasse seg nye miljøer. Hun forteller at hun aldri var blant de populære på skolen, og at hun som ungdom støtte på såkalte «mean girls» både i hjemlandet og i USA.

– Jeg prøvde alltid bare å passe inn. Fordi vi flyttet så ofte havnet jeg aldri i én vennegjeng, og jeg var aldri populær i det hele tatt, sier 22-åringen.

Dette til sterk kontrast til rollen hennes som skolen mest populære i Netflix -filmen «Sierra Burgess Is a Loser», hvor hun spiller mot «Stranger Things»-skuespiller Shannon Purser. I september kom også «Netflix»-filmen «Apostle», som hun har en sentral rolle i. Man kan med andre ord si at drøbaksjenta allerede har en solid karriere i TV- og filmbransjen.

– Det er helt galskap, jeg skjønner ikke hvorfor det skjer! Men jeg nyter hvert øyeblikk, og prøver å ikke tenke på fremtiden. Jeg forsøker å leve i nuet, jeg er så heldig.

Savner Norge

Frøseth startet imidlertid karrieren som modell, og har gått for anerkjente merker som Prada, Victoria’s Secret og Chloé. Det var gjennom modellbyrået hun fikk sin første skuespiller-audition for over fire år siden.

Rollen i «Looking for Alaska» fikk hun, men først til våren begynner innspillingen.

– Det var der det hele startet for meg. Det var der jeg fikk min nåværende manager, og jeg har kommet ganske tett på prosjektet, forklarer hun.

I 2016 dukket Frøseth opp i musikkvideoen til The Weeknds «False Alarm», som er spilt av over 115 millioner ganger på YouTube.

Til tross for at hun har jobbet seg opp en solid CV, en solid følgerskare og bred omtale i internasjonale medier, er hun ikke så opptatt av kjendistilværelse eller glamorøs livsstil. Når hun har fri fra jobb liker hun å slappe av, drive med boksing og å gå på tur i naturen. Sivilstatusen sin er hun hemmelighetsfull om.

Selv om familien hennes nå bor i Norges hovedstad, snakker hun med dem nesten hver dag på telefon. Hun prøver å reise hjem minst to ganger i året, og i tillegg til familien, savner hun norsk natur og brunost.

– Godfrokosten, bryter hun leende ut på godt norsk, selv om resten av intervjuet foregår på engelsk.