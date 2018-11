NYGIFTE: Daniella Pick fikk sin kjære Quentin Tarantino i en privat vielse i Los Angeles onsdag. Her ankommer paret bryllupsfesten. Foto: ANSA / HOLLYWOOD TO YOU / BACKGRID

Tarantino giftet seg med modellkjæresten Daniella Pick

Geniet bak filmer som «Kill Bill», «Inglorious Basterds» og «Pulp Fiction» ble smidd i hymens lenker med sin kjære på onsdag.

De to møttes i 2009, da Quentin Tarantino (55) var i Israel for å promotere «Inglorious Basterds», men begynte ikke å date før i 2016. Ett år senere kunngjorde paret at de var forlovet.

Onsdag ga de hverandre sitt ja i en privat seremoni i Los Angeles, skriver People .

Tarantino har tidligere forklart at han har forblitt ugift fram til nå fordi jobb har krevd all hans tid.

– Når jeg jobber med en film, gjør jeg ingenting annet. Alt handler om filmen. Jeg har ikke noen kone, jeg har ikke noen barn. Ingenting kan komme i veien. Hele verden kan eksplodere, jeg ville ikke brydd meg. Dette er livet mitt, sa skuespilleren i et intervju i 2009, skriver USA Today .

Byttet kjole etter vielsen

Paret ble avbildet foran en vegg dekket av roser og andre blomster i ulike nyanser av hvitt i forbindelse med vielsen.

Bruden er ikledd en hvit stroppeløs kjole, hvitt slår og en tiara. I hånden holder hun en bukett hvite roser.

Brudgommen valgte en klassisk svart dress.

Den svært private vielsen ble fulgt av en større fest for paret. Da hadde Pick byttet til en enklere kjole, med spaghettistropper med glitrende stener på. Paret holdt hverandre i hendene mens de smilte til fotografene.

På Picks Instagram-profil er det lagt ut en story med bilder fra utdrikningslaget hennes, som fant sted tre dager før vielsen.

Kommer med ny film til sommeren

Bryllupet fant sted bare dager etter at Tarantino la siste hånd på verket i sin siste film «Once upon a time in Hollywood». Dramaet, som er basert på historien om Manson-familien, der både Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og Margot Robbie blir å se, har premiere 26. juli 2019.

Etter forlovelsen i september i fjor, inviterte paret til en stjernespekket forlovelsesfest i New York, der både Bruce Willis, Samuel L. Jackson og Uma Thurman deltok.

Pick har israelsk bakgrunn, og er både sanger og modell. 35-åringen er datter av den musikeren og låtskriveren Tzvika Pick.