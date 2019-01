«Friends»-stjernens lookalike har vært etterlyst i en måned - nå er han arrestert

RAMPELYS 2019-01-21T18:01:05Z

Mannen som unektelig ser ut til å være skuespiller David Schwimmers møtte aldri opp i retten. Nå er han pågrepet av politiet.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.01.19 19:01

Det vakte stor oppsikt da en mann i fjor høst ble fanget på et overvåkningskamera da han tilsynelatende stjal et brett med øl fra en butikk i Blackpool. Men det var ikke selve tyveriet som vakte størst oppsikt, på bildene så det nemlig unektelig ut som at tyven var « Friends »-stjernen David Schwimmer. Mannen var pålagt å møte i retten i midten av desember, men møtte aldri opp og ble etterlyst av politiet.

Nå er han arrestert, melder BBC.

Mannen skal ifølge nettstedet ha blitt tatt i Wimbledon i sørvest-London og skal raskt ha blitt satt i varetekt. Onsdag må han møte i retten i Wimbledon - tiltalt for tyveri og fire tilfeller av bedrageri.

Likheten mellom tyven og David Schwimmer gikk viralt etter at politiet gikk ut med en etterlysning på sine Facebook-sider. Politiet gikk også til det skritt å sjekke hvor skuespilleren som spilte Ross Geller i en av nittitallets største TV-serier «Friends», befant seg på tidspunktet for tyveriet.

Schwimmer hadde imidlertid alibi – og svarte på oppstusset med å poste en video av seg selv i rollen som sin egen dobbeltgjenger.