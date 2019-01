OPPRØRT: Forholdet mellom Rihanna og faren er ikke på topp om dagen. Her fra premieren av Ocean`s 8 i fjor. Foto: ANGELA WEISS / AFP

TMZ: Rihanna saksøker sin egen far

RAMPELYS 2019-01-16T08:54:56Z

Ifølge nettsiden har superstjernen saksøkt faren for å ha tjent penger på navnet hennes – uten hennes samtykke.

Publisert: 16.01.19 09:54 Oppdatert: 16.01.19 10:09

Ifølge rettsdokumentene som TMZ har fått innsyn i, hevder Rihanna at faren, Ronald Fenty, startet et talentutviklingsselskap kalt «Fenty Entertainment» i 2017, og dermed utnyttet varemerket stjernen allerede har tatt patent på og brukt i en rekke forretningsforetak – inkludert sminkemerket hennes «Fenty Beauty».

Page Six og Daily Mail har også omtalt saken.

Videre anklager Rihanna faren og en forretningspartner for å ha latet som om de har vært agentene hennes og for å ha drevet falsk reklame. Ifølge dokumentene skal de blant annet ha prøvd å booke henne til 15 show i Latin Amerika i desember 2017, som skal ha hatt en prislapp på 15 millioner dollar, uten hennes samtykke, skriver TMZ.

Faren skal også, ifølge stjernen, ha prøvd å søke om å varemerkeregistrere «Fenty» for å bruke navnet til å gjøre forretning med en rekke hotellbutikker – uten å lykkes.

Hun sier hun har sendt flere brev til faren sin, der hun advarer han om at han kommer til å bli saksøkt dersom han ikke slutter å kapitalisere på hennes «Fenty»-varemerke, men at han har ignorert dem og fortsatt å tjene penger gjennom selskapet sitt «Fenty Entertainment».

Hun har bedt en dommer om å forby faren fra å bruke varemerket hennes og også saksøkt han for skader.

Rihannas forhold til faren har vært turbulent siden hun var liten. I 2012 gikk hun blant annet ut på Oprah og fortalte at faren hadde misbrukt moren og slått henne så hun brakk nesen. Hun uttalte dog at hun hadde tilgitt faren, og at hadde vært en god far til tross for at han hadde vært rusavhengig og voldelig mot moren.

TMZ skal ha prøvd å få kontakt med Ronald Fenty, uten å lykkes.