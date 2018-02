Rebecca (19) er favoritt til å vinne MGP: – Jeg er en «underdog»

Publisert: 09.02.18 18:02

RAMPELYS 2018-02-09T17:02:11Z

Samme år som tre tidligere MGP-vinnere er tilbake, er det Rebecca Thorsen som toppet bettingselskapenes lister.

19 år gamle Rebecca Thorsen er ikke bare yngst i årets Melodi Grand Prix, hun muligens den minst kjente av de ti artistene som skal kjempe om å representere Norge i Lisboa i mai.

Øverst i saken ser du musikkvideopremieren til «Who We Are».

Likevel er hun favoritt til å vinne den norske finalen hos bettingselskapene. Alexander Rybak, som vant Eurovision med låten «Fairytale» i 2009, ligger på plassen under.

– Det er helt utrolig. Jeg har ikke helt klart å sette meg inn i det. Jeg synes det er så utrolig. Jeg er en «underdog» i det året Rybak er tilbake, også er jeg den med størst odds. Jeg har ikke helt ord, sier 19-åringen til VG.

– Barndomsdrøm

Hun stiller imidlertid ikke helt på bar bakke. Låten «Who We Are» er skrevet at Kjetil Mørland , som også var låtskriveren bak vinnerlåten i 2015 – «A Monster Like Me». De to ble kjent da Rebecca deltok i P3 Urørt-konkurransen for ungdom under 16.

– Jeg hadde en låt jeg ville spille inn og lette etter produsenter. Engelsklæreren min kjente til han, de er i familie. Siden har jeg koret en del på låtene hans og noe han har gjort for andre, forteller hun.

Låten «You Found Me» sørget for at Rebecca gikk helt til topps i konkurransen. Nå leker hun med tanken på enda en seier.

– Å være i Eurovision hadde vært en barndomsdrøm som går i oppfyllelse, forteller artisten.

– Da ville jeg feiret 20-årsdagen min i Lisboa. Det er det beste bursdagsgaven jeg kunne fått, fortsetter hun.

Selv om MGP-sirkuset så vidt er i gang, storkoser oslojenta seg. Dagene går med på kostymeprøver, koreografi og intervjuer. Selv om Rebecca er «en sucker på låtskriving» som hun sier, er hun forberedt på at MGP også handler om å lage show på scenen.

– Jeg har aldri stått på en så stor scene før. Nå mentalt forbereder jeg meg. Jeg er så gira at jeg må roe ned litt, sier hun og ler.

– Blir det dansing på scenen?

– Nei! Jeg har ikke en dansende del i kroppen min dessverre, ler hun.

Vil inspirere ungdom

Låten handler om at man ikke skal endre seg selv for å tilfredsstille andre. Det synes Rebecca er et viktig budskap, og hun håper hun kan inspirere ungdom til å være seg selv med den.

– Jeg fant ut i ganske ung alder at det lønner seg å være seg selv. Man kan jo ikke være noen andre, man kan jo bare være seg selv, og da er det mye enklere å leve med seg selv og finne de vennene som passer for deg, mener hun.

Selv løsnet det for Rebecca da hun oppdaget at det var musikken som var hennes kall.

– Jeg fant ut at man ikke trenger å være populær for å være kul og fornøyd med seg selv, sier hun.

Det er også nettopp det musikkvideoen handler om.

– Hvis noen andre mener du bør forandre seg for deres beste, så er ikke det noe for deg, sier hun.

Går for drømmen

MGP kan være springbrettet til en lysende musikkarriere. Rebecca har nylig fullført musikklinjen på videregående skole, og ser for seg å ta en bachelor i låtskriving i Liverpool om ett eller to års tid. Selv om hun har oppnådd mye i ung alder, så utelukker hun ikke at karrieren uteblir heller.

– Mamma sier hele tiden at jeg må prøve ut drømmen min. Hvis det ikke går så finner jeg på noe annet. Så jeg tenker å ta rådet hennes!

På dagtid jobber artisten i familiens taubåtselskap. Det er kanskje ikke drømmen, men det sørger for penger på kontoen.

– Det høres kanskje spennende ut, men jeg sitter bare på et kontor hele dagen. Sender ut fakturaer og sånn, ler hun.

Heldigvis har hun hele familiens støtte i ryggen til å forfølge musikkdrømmen. Hennes aller største fan er morfar.

– Han er den største støttespilleren min når det kommer til musikk. Han sier at jeg skal stå på. Og det er vel egentlig det viktigste.