Amanda Knox kraftig ut mot Matt Damon-film

Hun satt fire år i fengsel for et drap hun ikke hadde begått. Nå går hun hardt ut mot en storfilm med Matt Damon og mediedekningen av den.

Hun var midtpunktet i en av de mest omtalte sakene i 2007. Studenten Amanda Knox, i tabloidpressen omdøpt til «Foxy Knoxy», ble funnet skyldig i drapet på romvenninnen Meredith Kercher som hun studerte sammen med i Italia. Knox ble dømt til 26 år i fengsel, men ble senere frikjent og renvasket.

Denne helgen har filmen «Stillwater» premiere, med Matt Damon i hovedrollen. I omtrent all forhåndsomtale og anmeldelser trekkes Amanda Knox-saken opp. Regissør og manusforfatter Tom McCarthy har uttalt i et intervju med Vanity Fair at Knox’ sak fungerte som inspirasjon i begynnelsen av arbeidet med filmprosjektet.

Det skal ikke mye fantasi til for å se at handlingen ligner svært mye på Knox-historien: I filmen spiller Damon en oljearbeider fra Oklahoma som reiser til Marseille for å renvaske datteren som sitter i fengsel, dømt for drapet på sin romkamerat.

Også i filmen har drapet fått svært mye medieoppmerksomhet, og den dømte, spilt av Abigail Breslin, hevder sin uskyld.

Amanda Knox later ikke til å synes noe særlig om oppmerksomheten hun igjen får. Med hashtagen STILLWATER skriver hun på Twitter: Eier jeg mitt eget navn? Ansiktet mitt? Hva med livet og livshistorien min? Hvorfor blir mitt navn referert til i saker jeg ikke har noe med å gjøre? Jeg stiller spørsmålene, fordi andre fortsetter å profittere på navnet, ansiktet og historien min, uten min tillatelse. Nå sist i filmen #STILLWATER.

I samme tråd på Twitter går hun gjennom saken igjen fra sin side, og tar til motmæle mot blant andre Vanity Fair, som omtaler filmen som «inspirert av «Sagaen om Amanda Knox».

– Jeg stopper opp her litt. «Sagaen om Amanda Knox». Hva referer det til? Noe jeg har gjort? Nei. Det refererer til hendelsene etter at Meredith Kercher ble drept av innbruddstyven Rudy Guede (Guede ble ikke dømt for drapet, men for seksuelt misbruk og drapsplanlegging journ.anm(

Også anmelderen for bransjenettstedet Deadline.com blir nevnt.

Han presterer å omtale Amanda Knox som drapsdømt i sin anmeldelse, uten å legge til at hun faktisk ble frikjent, og at noen andre er dømt. Knox hevder hun har bedt anmelderen om å endre det, uten å få svar.