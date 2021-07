NRK avpubliserer «Japanese Ramm show». Det er tre episoder av serien «Ramm i Tokyo».

NRK fjerner «Helt Ramm»-episoder etter kritikk

Influencer Jenny Huse reagerte sterkt på NRKs humorprogram som er inspirert av japansk gameshow. Nå er episodene ikke lenger tilgjengelig på NRK.

Av Siri Berge Christensen

– Det går helt greit å lage japansk gameshow, men å ha på parykk og se skikkelig asiatisk ut og snakke med asiatisk aksent, da blir jeg veldig ukomfortabel, sier influencer Jenny Huse til VG.

Hun reagerer sterkt på de tre nyeste programmene av NRKs humorprogram «Helt Ramm» som ble sluppet i forrige uke. Inspirert av japanske gameshow leder Nicolay Ramm episodene som har fått navnet «Japanese game show», hvor flere kjente idrettsprofiler konkurrerer mot hverandre.

Tirsdag ettermiddag har NRK avpublisert episodene.

– Det har foreløpig ikke vært mange negative tilbakemeldinger på episodene, men de har vært såpass sterke at vi i formiddag har vurdert innholdet på nytt og kommet fram til at det er riktig å avpublisere. Vi ønsker hverken å såre eller stigmatisere, sier Anders Sårheim, fungerende redaktør i Sporten i en pressemelding.

– Vi ser nå at vi har tråkka feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke, sier Nicolay Ramm.

– Ikke greit

VG snakket med Huse før episodene var fjernet.

– Jeg blir så sint for at de ikke forstår at dette ikke er greit, og at dette er humor nå til dags. Når NRK gjør dette legger de opp til at andre kan gjøre narr av det. Karakteren sier «ching chong» og det har jeg alltid blitt gjort narr av, sa Huse.

Huse sier at aksenten Ramm bruker i karakteren sin, er med på å normalisere stereotypien rundt norsk-asiater.

– Jeg reagerer også på at når de først vil ha den rolle, at de ikke bare ansetter en asiatisk mann. Hvorfor er ikke det bra nok, spør hun.

– Hadde noen hatt på seg mørk sminke og en mørk parykk hadde folk reagert kraftigere. Det betyr ikke at det er greit å gjøre det med asiater. De gjør narr av den type karakter med den stereotypiske aksenten.

– NRK skal være ordentlige, er det dette som er norsk kultur og verdi, spør hun.

Hun sier hun kviet seg for å poste om saken på Instagram.

– Jeg gruer meg alltid til å snakke om asiatisk rasisme. Folk ser ikke på det som ille fordi vi ikke har den samme historien som mørkhudede. Og det er selvfølgelig sant, men samtidig gjør det ikke at man skal normalisere å gjøre narr av det.

– Ser du på dette som rasisme mot asiatere?

– Skal jeg være ærlig så vet jeg ikke helt hva det er. Det som er sikkert er at jeg føler meg truffet. Man skal være forsiktig å anklage noen for rasisme, men jeg reagerer uansett på at de lager humor av dette.

– Hva bør NRK gjøre?

– De burde lagt ned hele showet og si unnskyld til de som føler seg truffet. Det burde ikke blitt publisert i det hele tatt. vi er i 2021, og har nok av andre ting vi kan lage humor av.