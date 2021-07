BADELAND: Bilde fra fornøyelsesparken Splashtown i Spring i Texas. Foto: Melissa Phillip / Houston Chronicle

Mange til sykehus etter kjemisk utslipp i fornøyelsespark

Flere rapporterte om pusteproblemer og kløe etter et utslipp eller lekkasje i en fornøyelsespark.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rundt 60 personer måtte dekontamineres etter det som beskrives som en «kjemisk hendelse» ved en attraksjon i fornøyelsesparken Splashtown i Spring i Texas. Det skriver brannvesenet i Harris County på Twitter.

En talsperson for myndighetene sa på en pressekonferanse at hendelsen startet ved et svømmebasseng for barn. En livredder ble først syk, så kom flere barn opp av bassenget og hadde problemer med pusten, skriver ABC.

Det er blekemiddelet hypokloritt og svovelsyre som har lekket ut, skriver AP.

Ifølge nyhetsstasjonen KHOU er 26 fraktet til sykehus, mens 39 andre ble utsatt for utslippet. Mange fikk irritert hud og pusteproblemer, ifølge kanalen. Alle som har blitt påvirket av hendelsen blir nå dekontaminert.

Tilstanden til en treåring var mer alvorlig, men tilstanden skal være stabil ifølge AP.

Fornøyelsesparken er nå stengt ned, skriver Fox News.

– Sikkerheten til våre gjester og arbeidere er vår høyeste prioritet, og parken ble umiddelbart tømt mens vi prøvde å finne åraken, sier talsperson Rosie Shepard ifølge AP.

– Som en sikkerhetsforanstaltning er parken stengt ut dagen.

Det er startet etterforskning av hva som skjedde.