KORRIGERER: Matt Damon mener det har kommet frem misvisende informasjon i et nylig intervju han gjorde. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Matt Damon slår tilbake: − Har aldri kalt noen for soper

Etter at filmstjernen ble sitert på at han har brukt skjellsordet «soper» har kritikken haglet mot han. Nå sier han at det hele var en misforståelse.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Matt Damon har skapt kraftig debatt i sosiale medier den siste tiden.

I et intervju med avisen Sunday Times fortalte filmstjernen at han for noen måneder siden sluttet å bruke skjellsordet «soper». Soper er et ord som blir brukt nedsettende mot homofile.

Bakgrunnen for at han sluttet å bruke skjellsordet var angivelig at datteren hans hadde skrevet et brev der hun forklarte han hvor støtende ordet er og at det er kritikkverdig å bruke det.

Flere reagerte på at han har brukt ordet frem til nylig, og komiker Bille Eichner var en av dem som tok til Twitter og adresserte tematikken.

– Jeg vil vite hva Matt Damon har erstattet soper med, skriver hun.

– Jeg bruker ikke skjellsord

Men i en uttalelse til Variety sier «Good Will Hunting»-stjernen at han aldri har brukt ordet på privaten, men at han har brukt det noen ganger i film.

– Jeg har aldri kalt noen for soper, og denne samtalen jeg hadde med datteren min var ikke en personlig oppvåkning.

– Jeg bruker ikke skjellsord, fortsetter han.

Han oppklarer videre at han i samtalen med datteren forklarer henne at ordet var brukt mye oftere da han var barn, og da med en annen betydning. Men at han er glad for at utviklingen har gått i riktig retning.

Deretter kom han med en uskyldig vits om tematikken, ifølge han selv, noe datteren hans hadde reagert på og derfor skrevet til han.

OSCAR-VINNER: Matt Damon og Ben Affleck med Osvar-statuttene for filmen «Good Will Hunting» i 1998. Foto: HAL GARB / AFP

– Viktig påminnelse

Han bekreftet også at han forstår at intervjuet var misvisende og at det fikk mange til å anta det aller verste.

Organisasjonen GLAAD som jobber for å ivareta lesbiske, homofile og skeives rettigheter, mener det er viktig å ta denne samtalen.

– Samtalen som har oppstått etter Matt Damons intervju er en viktig påminnelse på at dette ordet, eller lignende ord som er nedsettende til LGBTQ-personer bør unngås i mediene, sosiale medier, klasserom eller andre steder, skrev de i en uttalelse.