Røykdykker Nils Kvalvik om branndramaet på «Farmen»: − Livsfarlig

– Brannvesen eller folk med brannkunnskap ville aldri godkjent å sette fyr på noe inne i et hus der det sitter folk i andre etasje, mener «Farmen»-deltageren som røk ut av programmet for noen uker siden.

I onsdagens episode av «Farmen» bestemte deltager Inger Cecilie Grønnerød (47) seg for å sabotere ukeoppdraget på en svært kontroversiell måte.

Med et kamerateam på slep gikk hun inn i huset og tente på et stort broderi deltagerne har jobbet med denne uken, før hun gikk ut av huset uten å slukke det. Alt skjedde mens storbonde Daniel Viem Årdal (30) og hjelper Sindre Nyeng (23) befant seg på storbondeloftet i 2. etasje i samme hus.

Da de andre deltagerne så hva som hadde skjedd, ble det svært dårlig stemning inne på gården.

«Farmen»-deltager Nils Kvalvik, som ble sendt ut av programmet for noen uker siden, så branndramaet og reagerer sterkt på at TV-produksjonen lot dette skje.

Han er brannmann og røykdykker og beskriver hendelsen som livsfarlig.

– Brannvesen eller folk med brannkunnskap ville aldri godkjent å sette fyr på noe inne i et hus der det sitter folk i andre etasje. Den risikovurderingen skulle jeg gjerne sett. Ikke minst hvem som godkjente det. Brannvesenet ville aldri godkjent noe i nærheten av det der, sier han til VG.

Kunne eksplodert i flammer

Kvalvik mener at det, dersom noe skulle tennes på, burde vært en søknadsprosess i forkant. I tillegg er han av den oppfatning at det burde vært kompetente folk til stede og at de to i andre etasje skulle visst om hva som var i ferd med å skje og skulle hatt sikre rømningsveier.

– Det kan bli en stor brann i løpet av 15 sekunder. Og her snakker vi om møbler som er hundre år gamle!

– Hadde denne personen sveipet borti en gardin eller noe, hadde stedet eksplodert i flammer. Av det jeg så, dryppet det ild fra duken idet personen gikk ut. Det er rett og slett livsfarlig.

– Hvis du hadde vært på gården, hvordan ville du reagert?

– Jeg hadde reagert kraftig. Det er greit – vi gjorde dumme ting når jeg var der også, i forhold til corona, men jeg må si at dette er hakket verre, sier Kvalvik.

Mener at ingen var i fare

Kvalvik er ikke den eneste som går hardt ut mot TV-produksjonen i etterkant av branndramaet.

Onsdag skrev VG om at ukens storbonde Daniel Viem Årdal (30) og deltager Kjetil Kirk (27) sa til produksjonen at de ville politianmelde den som hadde tent på dersom de ikke fikk vite hvem som hadde gjort det.

I tillegg har mange hatt meninger om det Grønnerød gjorde i kommentarfeltene på sosiale medier.

VG har vært i kontakt med TV2, som ikke ønsker kommentere saken. De henviser til uttalelsene de kom med til VG onsdag.

Da sa programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen at sabotasjen var godkjent av crewet, og at de var klare over at Inger Cecilie ville sabotere broderiet ved å svi et merke eller tenne på det.

Programdirektøren påpekte at Inger Cecilie hadde en kjele med vann, brannteppe og brannslukkingsapparat i nærheten fordi de visste hva som kunne skje.

– Det var folk til stede i rommet hele tiden, og det er viktig for oss å understreke at Inger Cecilie aldri satte noe eller noen i fare med det hun gjorde. Situasjonen var under kontroll hele veien. Verken deltagere, dyr eller hus var i fare, sa Haldorsen.

Kvalvik, som jobber i Porsanger brannvesen, sier at brannslukningsapparatet ville vært null verdt om det ble overtent.

– Hvis en brann ekspanderer øyeblikkelig måtte man hatt røykdykkere til stede og sikker tilførsel av vann. En bøtte på 10–20 liter ville vært som å tisse i havet, sier han.

Den tidligere «Farmen»-deltageren vet imidlertid ikke om TV2 kan bli «tatt» for det de gjorde.

– Det kommer jo litt an på Daniel og Sindre som var oppe på storbondeloftet. Hvis Daniel hadde valgt å gå til anmeldelse vil det jo bli satt i gang en etterforskning der det ville blitt avdekket om kanalen og produksjonsselskapet har sitt på det tørre. Men det er vel tvilsomt at han tør det, sier Kvalvik.

Kunne endret utfallet av «Farmen»

Selv om TV2 sier at ingen var i fare, erkjenner de at det oppsto en misforståelse mellom Grønnerød og kamerateamet om hvem som skulle slukke broderiet. Det endte med at produksjonen tok broderiet med ut av huset.

Kvalvik stiller seg kritisk til at produksjonen «blander seg inn» på den måten. Han mener at produksjonen ga Inger Cecilie eller «IC» som hun blir kalt av de andre «Farmen»-deltagerne alibi siden de selv endte opp med å slukke brannen og de andre deltagerne ikke visste hvem som hadde tent på broderiet.

– Tenk hvis Daniel hadde valgt Asle til førstekjempe fordi han trodde Asle sto bak? Hele utfallet av Farmen kunne blitt annerledes på bakgrunn av at produksjonen dekket over IC, sier han.

– Hvis IC selv måtte slukket brannen, ville hun mest sannsynlig blitt avslørt. Så det er bare tilfeldig at IC ble valgt til førstekjempe, avslutter han.

VG har vært i kontakt Inger Cecilie Grønnerød som ikke vil kommentere saken. Hun føler at dette er en sak mellom Kvalvik og TV2.

