VG beklager

Den 20. februar skrev VG at Lotteritilsynet kritiserte NRKs bruk av Per Sundnes som frilanser, samtidig som Sundnes opptrer som Melodi Grand Prix-ekspert for det utenlandske spillselskapet Betsson.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På fronten av VG.no ble Lotteritilsynets direktør Atle Hamar sitert på at han mente forholdet var «ekstremt uheldig», mens det han faktisk sa i artikkelen var at det var «svært uheldig». Den uriktige tittelen lå ute på fronten i 3 timer og 23 minutter før feilen ble oppdaget, og tittelen ble korrigert. VG beklager overfor Atle Hamar og Per Sundnes.

Sundnes’ manager, Erland Bakke, sendte VG et omfattende tilsvar. Manageren har også i ettertid reagert på opplysninger i artikkelen. Etter drøftelser med Bakke har VG anerkjent hans ønske om å komme til orde med flere synspunkter: