Statsminister Erna Solberg godtar forelegget

Statsministeren vil betale boten på 20.000 kroner etter å ha brutt coronareglene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Som jeg sa da vi offentliggjorde dette, hvis politiet kommer til at jeg har brutt reglene, vil jeg godta og betale boten, sier statsministeren til VG.

NRK avslørte saken og statsministeren fortalte om de to hendelsene under en pressekonferanse 18. mars. Statsminister er ilagt boten på 20.000 kroner for sin rolle i å ha planlagt en restaurantmiddag 13 familiemedlemmer deltok i, men ikke hun selv. Hennes ektemann Sindre Finnes fikk påtaleunnlatelse. Restauranten fikk heller ingen straff.

– Har du erkjent straffskyld?

– Det er en konsekvens av at man erkjenner boten. Jusen i dette må politiet gjøre. Det jeg har lagt frem til politiet er de faktiske forholdene slik jeg har oppfattet dem, sier hun.

– Du har i tidligere intervju avvist å ha en rolle som arrangør. Politiet har konkludert annerledes. Hva tenker du om de ulike oppfatningene?

– Det er politiets oppgave å vurdere om jeg i juridisk forstand har vært arrangør basert på de opplysningene jeg har gitt. Det har de gjort, og det har jeg ikke tenkt å ha noen diskusjon om.

– Landets fremste tillitsvalgte

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt kunngjorde under en pressekonferanse tidligere fredag at «loven er like for alle, men alle er ikke like».

– Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, sier han videre.