KOBLET SAMMEN: Flere har spekulert i om de amerikanske influencerne har funnet tonene sammen. Foto: AFP/ Alberto E. Rodriguez // Pa Photos/ Janet Gough

Logan Paul kommenterer romanse-ryktene

Den kontroversielle youtuberen har blitt koblet sammen med tiktoker Addison Rae etter at de har blitt sett sammen den siste tiden. Rae har tidligere avvist ryktene.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

20 år gamle Addison Rae er en av verdens største på TikTok. Etter at hun offentliggjorde bruddet med Bryce Hall (21) sist uke har flere spekulert i om hun har blitt sammen med youtuber Logan Paul (26).

De to har blant annet blitt sett sammen mens de spilte volleyball på stranden. Ekskjæresten til Rae skal ha blitt overrasket over det raske vennskapet, skriver Dexerto.

– Hun er en fantastisk jente

Rae avviste noen dager etterpå at det var romanske mellom henne og Paul. Nå har Paul gjort det samme. I ett nytt intervju med Access Hollywood forteller han om sitt nye vennskap.

– Hun er en fantastisk jente. Hun er en venn, sier han til kanalen.

Youtuberen forteller at han har kost seg med å skape nye vennskap med andre influencere i Hollywood, men at han ikke har søkt et nytt forhold.

– Jeg er ikke sammen med Addison Rae. Hun er en venn og jeg synes hun er flott, sier han intervjuet som ble lastet opp på YouTube 1. april.

Logan Paul ble singel etter bruddet med modell-eksen Josie Conseco i november i for. Siden da har han ikke blitt linket til noen romantisk før den siste ukens koblinger med Rae.

Da han ble singel forklarte han at han måtte over en liten «motbakke» før han ville være komfortabel med å flørte igjen.

En av YouTubes største stjerner

Logan Paul har vært YouTube-stjerner i en årrekke sammen med lillebroren Jake (24), og har henholdsvis 23 og 20 millioner følgere. De ble først kjent for stunt- og humorvideoer.

Det siste har de begge satset på boksing og kampene deres får stor oppmerksomhet.

Denne uken røk 26-åringen ut av «Maskorama» i USA. På forhånd hadde fansen gjettet vilt rundt hvem de trodde befant seg inne i kostymet, blant annet fordi personen innrømmet at han jobbet litt med sitt dårlige rykte og trøblete fortid.