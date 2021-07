I HARDT VÆR: Britney Spears. Foto: Eduardo Munoz /Reuters

Dommer avviste gammelt Britney-krav

Popstjernens nyeste forsøk på å fri seg fra farens klør, har støtt på et stort juridisk hinder.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Britney Spears’ forsøk på å fri seg fra vergemålet, som har ført til at faren har hatt kontroll over hennes liv og økonomi, støtte på et juridisk hinder torsdag.

Dommeren Brenda Penny har avvist et tidligere krav om å fjerne faren Jamie Spears som medverge, skriver Deadline.com, som har fått tak i rettsdokumentet.

Dette kravet ble fremmet i november i 2020, altså et drøyt halvår før Britneys eget vitnemål i retten i forrige uke. I denne nye saken foreligger det ingen dommeravgjørelse.

Britney (39) har lenge ønsket å kaste faren som verge. I 2020 ba hun om at stiftelsen Bessemer Trust, som i dag er verge sammen med faren, skulle bli alene om ansvaret for superstjernens eiendom. Det er altså denne saken hun ikke har fått medhold i.

Bakgrunn: Britney varsler søksmål mot familien

Britney har den siste uken vært åpenhjertig også for fansen. I et innlegg på Instagram forklarer hun at selv om fortellingen om henne er blitt presentert som et eventyr, så var det hele en løgn.

I instagram-innlegget er det bildet av en liten jente på vei inn i en skog, sammen med et sitat fra Albert Einstein: «Hvis du vil at barnet ditt skal bli intelligent, les eventyr for dem. Hvis du vil at de skal bli enda mer intelligente, les flere!»

Britney fortsetter med å unnskylde seg overfor fansen for å late som «alt var ok».

– Vi ønsker vel oss alle et eventyr-liv. Det var sånn det fremsto for meg også. En av de beste egenskapene til min mor var at uansett hvor dårlig dagen var da jeg var liten, så lot hun som alt var bra, skriver hun.

– Jeg bringer dette på banen fordi jeg ikke vil at folk skal tro livet mitt er perfekt, fordi det er det ikke i det hele tatt.

Britney har vært på alles lepper den siste uken etter at hun for første gang uttalte seg om det omstridte vergemålet. I 13 år har hennes far hatt kontroll over store deler av livet hennes, fra personlige gjøremål til økonomien.

I det 24 minutter lange vitnemålet avslørte hun at hun akter å saksøke familien sin for å få tilbake kontrollen over sitt eget liv.

På Instagram skrivere hun at hun har vært for flau til å dele hva som skjedde med henne.

– Men ærlig talt, hvem vil ikke late som om alt er gøy og moro på Instagram? Tro det eller ei, så har det å late som alt er bra, hjulpet.

Den australske artistkollegaen Iggy Azalea er en av flere som har kommet med offentlige støtteerklæringer til Britney Spears: