Realitydeltager tiltalt for voldtekt – bistandsadvokat mener sesongen bør fjernes

En deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig, og hadde status som siktet under innspilling.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Fredag skrev VG at en deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig, etter én og samme handling i 2019.

Tiltalte nekter straffskyld og stiller seg helt uforstående til det som beskrives i tiltalen.

Ifølge forsvarer ble tiltalte avhørt som siktet før innspillingen av det aktuelle realityprogrammet fant sted. Tiltalte var dermed under etterforskning mens innspilling pågikk.

Den aktuelle sesongen av realityprogrammet er tilgjengelig på TV-selskapets strømmetjenester.

På spørsmål om hva TV-selskapet bør gjøre, sier bistandsadvokat at den aktuelle sesongen bør fjernes.

– Jeg understreker at dette ikke er min oppgave å vurdere, men dette er såpass spesielt, sier han.

– Men du tenker det bør få konsekvenser for realityprogrammet?

– Skal man bidra til glorifisering av mennesker som skal i retten og svare for alvorlige straffbare handlinger er vel heller spørsmålet. Det synes ikke jeg, det synes jeg er upassende.

VG har flere ganger vært i kontakt med TV-selskapet som står bak programmet. De har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Uenig

Tiltaltes forsvarer er ikke enig at det bør få konsekvens for serien.

– Min klient er ikke dømt. Det er nettopp tatt ut tiltale, og det spørsmålet skal retten ta for seg i desember. Av den grunn ser jeg ingen grunn til at det skal få konsekvenser for tiltalte eller serien nå.

les også Realitydeltager tiltalt for voldtekt – ble etterforsket under innspilling

Forsvarer mener at en eventuell konsekvens vil være med på å forhåndsdømme tiltalte.

– Jeg mener vi har en bra sak. Tiltalte stiller seg helt uforstående til dette, og det faktum at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale betyr ikke at man er skyldig. Hvis man går ut fra det, ville vi aldri hatt frifinnelser.

– Ubehagelig

Bistandsadvokat er enig i at man er uskyldig frem til det motsatte er bevist.

– Men min klient og påtalemyndigheten er jo av den oppfatning at tiltalte har gjort alvorlig lovbrudd. Sett i lys av det er jo det veldig ubehagelig for min klient, sier han.

– Hvordan oppleves denne saken for fornærmede?

– Min klient synes det er belastende at tiltalte operer i en TV-serie som har mye omtale og respons på nett.

les også Realitydeltager tiltalt for vold – TV-selskap kjente ikke til saken

Ifølge berammingslistene skal saken opp i den aktuelle tingretten mot slutten av 2021. Det er satt av fire dager til rettsforhandlinger.

– Her har man tatt ut tiltale i juni, også kommer ikke saken opp før i slutten av desember. Det er en stor belastning for både tiltalte og fornærmede, sier tiltaltes forsvarer.

Fredag kritiserte fornærmedes bistandsadvokat på et generelt grunnlag at de som produserer realityprogrammer ikke gjør gode nok bakgrunnssjekker på deltagere.

I starten av juni skrev VG at en deltager i et norsk realityprogram er tiltalt for vold etter å ha skadet en annen person på et utested.

Den tiltale i denne saken er med i samme sesong av det samme realityprogrammet som den voldstiltalte personen.