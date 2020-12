GLAD: Marte Bratberg. Foto: Maud Lervik

Marte Bratberg fikk hilsen av Jens Stoltenberg: − Alltid vært mega-fan

Marte Bratberg har et bilde av Jens Stoltenberg i stua. Nå fikk hun personlig julekort av selveste generalsekretæren i NATO.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Tusen takk for julekort, Jens Stoltenberg. Alltid vært fan, skriver Marte Bratberg (31) i et innlegg på Instagram.

Der legger hun ut bilde av det håndskrevede julekortet hvor det står:

– Kjære Marte. God jul og et fredfullt nyttår. Beste hilsen, Jens.

Videre skriver Bratberg i innlegget at kortet skal rammes inn og settes ved alteret. Hun har nemlig bilde av Jens Stoltenberg i stua fra før.

– Jeg visste ikke om julekortet. Har alltid vært mega-fan av Jens, så dette er veldig gøy, skriver Bratberg i en SMS til VG.

I tillegg legger hun ut et bilde fra en Se og Hør-utgave der det står:

«Jens Stoltenberg er Marte Bratbergs drømmemann.»

Hun har også innrømmet overfor Dagsavisen at hun helst ville stått fast i en heis med Stoltenberg.

Stoltenbergs kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen sier til VG at det stemmer at NATO-sjefen sendte Bratberg et julekort.

– Han synes det er hyggelig at hilsenen kom frem og ble satt pris på, sier hun til VG.

Ut fra innlegget på Instagram er det tydelig at hun var fornøyd med hilsenen. I tillegg til en smilende Bratberg med julekort og Se og Hør-artikkelen, er det også bilde av bildet Bratberg har av Stoltenberg i stua.

Hun har i år vært mye i vinden, både med å komme på tredjeplass i TV 2-programmet «Kompani Lauritzen» og med samme plassering i «Skal vi danse».

I tillegg har hun blitt en del av Dorthe Skappels team som programleder med radioprofil Niklas Baarli i «God kveld Norge».

Så du dette? Marte Bratberg fikk flere vanskelige utfordringer hun måtte si og gjøre på direktesendt radio: