fullskjerm neste TOBARNSFORELDRE: Markus Foss og Tone Damli ble foreldre til en liten gutt i oktober. Fra før har de datteren Billie. Foto: Heiko Junge / NTB

Disse kjendisene ble foreldre i 2020

2020 er snart ved veis ende, og for kjendisene har dette virkelig vært året for å bli foreldre.

Publisert: Nå nettopp

Selv om året i stor grad har vært preget av pandemi, har vi også blitt servert mange gladnyheter – nemlig babynyheter.

Drøssevis av kjendiser har blitt foreldre i 2020, og her har du en oppsummering:

Den kjente programlederen og barne-TV-verten, Asgeir Borgemoen, sparket det hele i gang og ble pappa for første gang i januar.

Så ble Filip Ingebrigtsen og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen foreldre i februar. Paret fikk en liten jente med navnet Ellie.

FAMILIELYKKE: Filip Mangen Ingebrigtsen og kona Astrid Mangen Ingebrigtsen fikk sitt første barn, Ellie, i slutten av februar i år. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

I et VG-intervju i oktober fortalte Ingebrigtsen om den nye pappatilværelsen, og hvordan han alltid har drømt om farsrollen siden han var liten.

– Og det har absolutt svart til forventningene og har vært mer givende enn jeg har sett for meg, sa han da.

Da landet «stengte ned»

Programleder Jens Christian Nørve og Tommy Børresen ble foreldre til en jente i mars. Jenta ble født i Wisconsin i USA, via surrogatmor. Nørve og samboeren rakk så vidt å komme til USA før grensene stengte på grunn av coronaviruset.

I mars kunne også programlederen Helene Olafsen og forloveden Jørgen Nilsen dele at de hadde fått en sønn. Den vesle gutten fikk navnet Louie, og kom til verden tre dager etter at landet «stengte ned».

MAMMA: Det var i mars Helene Olafsen fikk en sønn sammen med forloveden og proffdanser Jørgen Nilsen. Foto: Janne Møller-Hansen

Olafsen innrømmet at hun tenkte litt ekstra over det å skulle bli mor i en så spesiell periode i et VG+-intervju i høst.

– Ja, det er noe med det å skulle bringe et nytt liv til verden samtidig som det kjennes som om jorden brenner, sa hun.

Babyboom

Og corona eller ei, mer babyer skulle det bli.

Anne rimmen ble tobarnsmor 8. april, snaut en uke etter influencer Camilla Pihl ble mamma for første gang. Pihl og forloveden Peter Peters ble foreldre til en liten jente med navn Poppy.

– Endelig kom hun! Jeg og Peter elsker henne allerede, sa Pihl i en kommentar til MinMote.

MOR: Camilla Pihl ble mamma for første gang 1. april i år. Foto: Janne Møller-Hansen

I mai kunne Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, kjent fra Karpe, røpe at han var blitt far for fjerde gang.

Og i løpet av sommeren var det Ida Gran Jansen, «Idol»-dommer og manager Silje Larsen Borgan, Kjetil Jansrud, programleder Katarina Flatland og realityprofil Daniel Louis som kunne juble for babylykke.

fullskjerm neste FORELDRE IGJEN: Eirik Lyssand og Ida Gran Jansen fikk barn nummer to i juli. Foto: Frode Hansen

Den tidligere «Farmen»- og «Skal vi danse»-vinneren Eilev Bjerkerud bekreftet både kjæreste og baby i september. Sammen med Anette Ousdal fikk han en liten jente med navn Hedvig.

Seks babyer på tre uker

11. oktober delte Tone Damli på sin Instagram at hun og Markus Foss var blitt foreldre igjen. Datteren Billie kan nå titulere seg som storesøster til en liten gutt.

Artisten åpnet også opp om fødselen, samtidig som hun delte bilder fra fødestuen.

– På et tidspunkt under fødselen tenkte jeg: dette klarer jeg ikke! Så kom de uventede kreftene, de som tydeligvis finnes der, men som en sjelden trenger å ta i bruk. Og jeg klarte det!, skrev Damli i innlegget.

En ukes tid senere kunne hun røpe at guttens navn er Marlon.

Dagen etter Damlis babynyhet, fulgte Ronny Brede Aase på. På Instagram la han ut et bilde av kjæresten Tuva Fellman sammen med en barnevogn og teksten «No er vi tre».

TRIVES: Tidlig oktober ble Tuva Fellman og Ronny Brede Aase foreldre til en liten jente. Foto: Odin Jæger

I et intervju med VG noen uker senere fortalte paret at de trivdes godt som nybakte foreldre. Samtidig la de heller ikke skjul på at den nye tilværelsen var beinhard.

– Det er helt sinnssykt fascinerende, og jeg ble slått i bakken av hvor vilt det er å få barn, sa Fellman.

Ikke lenge etterpå var det Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen som kunne avsløre at de hadde fått sitt første barn sammen. Paret fikk en sønn med navnet Aron Grøtta Grav.

PAPPA IGJEN: Gaute Grøtta Grav og Cathrine Montero Moen har fikk en sønn i oktober. Foto: Janne Møller-Hansen

En snau uke senere kunne også «Skam»-skuespiller Cengiz Al og kjæresten Maiken Blom dele at de var blitt foreldre for første gang.

«En av de beste opplevelsene jeg har hatt i livet mitt var da du lyste opp dagen vår 18.10.2020» skrev Al sammen med et bilde av seg selv og babyen.

Samme dag ble det også kjent at ventetiden var over for artist Lene Marlin (40) og skuespiller Kåre Conradi (48).

Marlin publiserte et bilde av en babyhånd hvor hun skrev at de hadde holdt nyheten for seg selv en stund, og at de hadde fått en liten jente som har forandret livet deres.

BABYLYKKE: Lene Marlin og Kåre Conradi fikk sitt første barn i år. Foto: Frode Hansen

Hun kunne også avsløre at den lille jenta fikk navnet Ellie.

Et par dager etter det igjen bekreftet stjerneparet Rachel Nordtømme og André Villa overfor VG at de var blitt tobarnsforeldre. Paret har fra før av sønnen Storm som ble født i 2015.

Flere barn i vente

Mot slutten av året ble «Farmen kjendis»-programlederen og idrettsutøver Tiril Sjåstad Christensen mamma til en liten jente med navn Vega.

Og 11. desember kunne den populære komikeren Truls Svendsen meddele at han var blitt tobarnsfar.

Noen dager senere opplyste NRK-programlederen Carina Olset at også hun hadde fått sitt andre barn.

Foreløpig er det Olset som er sist ut med å dele babylykke i 2020. Men det er fortsatt flere barn i vente.

I juni ble det kjent at «Paradise Hotel»-programlederen Triana Iglesias venter barn med forloveden Mikael Gabriel.

SNART FORELDRE: Mikael Gabriel og Triana Iglesias her avbildet under en TV3-fest. Foto: Helge Mikalsen

Ikke lenge etterpå avslørte John Carew og influencer Pernille Juvodden at også de venter barn sammen. Det er heller ikke lenge siden snowboarddronningen Silje Norendal avslørte at hun legger opp, samtidig som hun venter barn med ishockeyspilleren Alexander Bonsaksen.

fullskjerm neste KOMMENDE FORELDRE: Det var i mai det ble kjent at John Carew hadde funnet kjærligheten med Pernille Emilie Juvodden. Foto: Helge Mikalsen

Også Selda Ekiz, Nicolay Ramm, Ramona Kåss Furuseth og Surferosa-Mariann venter barn i 2021.