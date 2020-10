NYFORELSKET: Petter Stordalen og Märta Elander Wistén. Foto: Shimoda Media

Petter Stordalen: – Uendelig forelsket

Hotellkongen røper hva han liker best ved sin nye kjæreste, Märta Elander Wistén.

57 år gamle Stordalen har funnet ny kjærlighet, med den svenske 30-åringen.

De to ble sammensveiset etter hundre dager i corona-lockdown sammen.

– Plutselig kjente jeg at jeg var uendelig forelsket, forteller Stordalen nå i et intervju med Aftonbladet.

Der forteller han også hva han liker best ved Wistén.

På direkte spørsmål om dette svarer Stordalen:

– Hun er veldig oppmerksom og her og nå. Hennes bakgrunn som rytter på høyt nivå gjør at hun er veldig selvstendig og forstår meg og hun har et fantastisk humør. I tillegg liker vi de samme tingene, vi trener sammen, hun er en viktig del av mitt liv, det føles veldig fint og naturlig.

Snakker om aldersforskjellen

I intervjuet holder millardæren døren åpen for mulig nytt giftermål, uten å love noe. Han snakker også om sitt gode forhold til sine ekskoner Ingrid Fuglehaug og Gunhild Stordalen.

Aftonbladet lurer på om Stordalen har fått høre andres synspunkter på aldersforskjellen mellom ham selv og den nye kjæresten.

– Det var noen som sa til meg, du vet at dette blir en stor utfordring? Men blir man forelsket så blir man forelsket. Det skiller som sagt 27 år mellom meg og Märta. Det er vanskelig å være både forelsket og fornuftig samtidig. Som med alt annet er det bare å godta det, vi lever bare en gang, vi får ikke gjort noe med det, det er så viktig å leve, sier Stordalen.

Publisert: 04.10.20 kl. 19:12 Oppdatert: 04.10.20 kl. 19:31

