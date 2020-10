VG-Peil-Logo Elsket og hatet Dette blir trolig den mest sette filmen på kino i 2020. Hvorfor ble den slaktet av anmelderne? Ivar Brandvol Av Publisert 29. oktober, kl. 11:59 «Børning 3» er filmet i Trollstigen og i Tyskland. Noen mener bilfilmer alltid blir slaktet uansett. Matti Bernitz

Lei av «Børning»-slakt

Filmselskapet bak «Børning»-filmene er så lei av slakt fra anmeldere, at de dropper å bruke dem i annonsering. I stedet tar de et nytt grep.

Norskeid Ford Mustang har en av hovedrollene i filmen.

Folk strømmer til kinoene for å se «Børning 3». Om kort tid har den trolig hatt mer besøk enn «Frost 2» og ligger an til å bli årets kinosuksess.

Det står i sterk kontrast til hva anmelderne skrev da filmen ble lansert for kort tid siden. Det ble regelrett slakt, med både «2» og «1» på terningene.

Anders Baasmo og Kathrine Thorborg Johansen tar en bryllupsvals dagen før dagen. Foto: Haakon F. Lundkvist

– Direkte svak film

«Det er aldri gøy å måtte slakte en film, men her er det ingen vei utenom: «Børning 3» er en direkte svak film, hvor hverken spenning, humor eller innpakning holder mål», skrev Klassekampens anmelder Jon Hagene, og ga terningkast 1.

– Kan du utdype terningkastet du ga filmen?

– Siden alt fra bilkjøring – via spill, kamera, klipp og spesialeffekter – til rollefigurer og dialog oppleves som uoriginalt, urealistisk og dårlig utført, er det vanskelig å gi annet enn laveste karakter, sier Jon Hagene til VG.

– Fornærmelse mot publikum

Anmeldere synes brude-plottet i filmen er for sært. Foto: Matti Bernitz

«Ingenting gir mening», skrev Dagbladets anmelder Inger Merete Hobbelstad og ga terningkast 2.

– «Børning 3» er egentlig et godt eksempel på hvorfor mange bilfilmer får dårlig kritikk. Det virker som om filmskaperne har tenkt at ok, her har vi en biljakt eller tre, vi har et velkjent persongalleri, og da kan vi egentlig bare slurve oss gjennom resten. Folk blir fornøyde uansett. Jeg synes det er en fornærmelse mot publikum. Premisset for filmen – at hovedpersonen Roy liksom skal vinne tilbake kjæresten i et billøp – er absurd og umulig å tro på, vitsene er dårlige, og flere scener henger overhodet ikke på greip, sier Hobbelstad.

«Børning 3» er delvis filmet i Tyskland, fordi de skal kappkjøre på en av verdens mest legendariske racerbaner. Foto: TOM TRAMBOW

Hobbelstad viser til en rekke bilfilmer som hun mener har lyktes bedre, blant annet «Fast Five», som hun mener er den beste av «Fast & Furious»-filmene.

– I de beste bilfilmene vil du aldri finne sånn slendrian. Selv om de er glinsende, kommersielle filmer som er laget for å underholde, er de sammenhengende og gjennomtenkte og profesjonelt laget, sier hun.

– Dette er tynt

«Fartsfylt tull som ikke holder helt til mål», skrev TV 2s anmelder Camilla Laache, som ga terningkast 3.

«Det er tynt», mente VG-anmelder. Foto: Matti Bernitz

«Det er tynt», skrev VGs anmelder Morten Ståle Nilsen, som ga terningkast 3.

– Jeg tror ikke at kritikere velger seg ut én bestemt sjanger og bestemmer seg for å være sur på den. Hvorfor skulle de det? Folk som er veldig interesserte i film, er så godt som alltid interessert i alle mulige sjangre, sier han til VG nå.

«Børning 3» er delvis filmet i Trollstigen. Foto: Matti Bernitz

NRK Filmpolitiet var av de mest positive til filmen. Anmelder Birger Vestmo landet på terningkast 4. Han tror det er en kjerne av sannhet i at bilfilmer sjelden får rosende anmeldelser:

– Jeg har ikke ført noen statistikk på det, men føler at bilfilmer stort sett får lunkne anmeldelser. Denne formen for underholdning vil nok aldri kunne få panegyriske kritikker med høye terningkast, rett og slett fordi de ikke lages etter de samme kvalitetskriteriene som filmene alle kritikere enes om er mesterverk.

Det er flere actionscener i «Børning 3», noen av dem slaktes av anmeldere. Foto: TOM TRAMBOW

De dårlige anmeldelsene har fått «Børning»-fans til å reagere. Mange poster frustrerte innlegg på Facebook og mange spør om det er slik at bilfilmer alltid får dårlige anmeldelser.

– Sprøyt

Produsent John M. Jacobsen sier de ble overrasket over de negative anmeldelsene.

– Vi er veldig stolte over «Børning 3». Dette er blitt en supermorsom film som alle i familien kan se og le av sammen, uansett om de er syv eller 70 år. Derfor ble vi overrasket over de negative anmeldelsene. Mye av det anmelderne skriver synes jeg er sprøyt. Spesielt anmeldelsene av den forrige «Børning»-filmen, der vi ble beskyldt for å være kvinnefiendtlige. Det tok kaka, sier Jacobsen.

Filmprodusent John M. Jacobsen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hva tenker du generelt om anmeldelser av bilfilmer?

– Anmeldere har aldri vært begeistret for folkelige, morsomme filmer. Siden bilfilmer ofte er i denne kategorien, får de også ofte dårlige anmeldelser, sier Jacobsen.

Om anmelderne var lunkne, er altså folk desto mer begeistret.

– Folk elsker filmen. Om kort tid har vi gått forbi «Frozen 2» og er den mest sette filmen på norske kino i 2020, sier Jacobsen.

Han opplyser at de har besluttet å droppe anmeldelsene i sin helhet fra alle annonser. I stedet tar de et annet grep.

– Vi har i stedet tatt med sitater fra vanlige folk som har sett «Børning 3», og som har delt sin kinoopplevelse på nettet, sier Jacobsen.

Ida Husøy og Anders Baasmo i «Børning 3» Foto: TOM TRAMBOW

74.000 på Facebook-side

Mange av sitatene er hentet fra Facebook-gruppen til «Børning»-filmene, som per nå har 74.000 medlemmer.

– Vi er rørt av responsen fra vanlige folk. Det er dette som betyr noe for oss, ikke hva anmelderne mener, sier Jacobsen.

Filmen er for lengst kjøpt av Netflix og skal vises der neste år. Og det vurderes sterkt å lage en film nummer 4.

– Vi drømmer om å lage den i India, innenfor plottet og rammene til «Børning»-universet, sier Jacobsen.

«Fast Five» fra 2011 blir av mange regnet som den beste filmen fra «Fast & Furious»-serien. Foto: Jaimie Trueblood

VG har spurt anmelderne, og «Børning»-produsenten, hva de mener er de beste bilfilmene, her er et lite utvalg av hva de svarte, i tilfeldig rekkefølge:

Mad Max, The Road Warrior (1981)

Mad Max, Fury Road (2015)

Bullit (1968)

«Grand Prix» (1966)

«Le Mans» (1971)

«Flåklypa Grand Prix” (1975)

«The Driver» (1977)

«Rush» (2013)

«The Blues Brothers» (1980)

«Christine» (1983)

«The Hitcher» (1986)

«Days of Thunder» (1990)

«Ford v Ferrari» (2019)

«Drive» (2011)

«Baby driver» (2013)

«Fast Five» (2011)

