SKUESPILLER: Christopher Plummer, her fra 2013 i forbindelse med filmen «Muhammad Ali's Greatest Fight». Foto: Chris Pizzello / AP

Skuespiller Christopher Plummer er død – 91 år gammel

Den kjente skuespilleren sovnet stille inn i hjemmet sitt i Connecticut i USA.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Variety.

Kona gjennom 53 år, Elaine Taylor, var ved hans side da ha døde.

– Chris var en ekstraordinær mann som dypt elsket og respekterte yrket sitt, sier Lou Pitt, venn og manager gjennom 46 år.

Han er blant annet kjent for å spille i musikalen «Sound of Music» fra 1965.

– Han var en nasjonalskatt som satte pris på sine kanadiske røtter. Gjennom kunsten og menneskeligheten sin, berørte han alle av våre hjerter... Han vil være med oss for alltid, sier Pitt.

I 2012 vant han Oscar for beste birolle i filmen «Beginners» fra 2009. Han har også vært nominert til Oscar for beste birolle i filmene «All the Money in The World» fra 2017 og «The Last Station» fra 2010.

Plummer spilte også i storfilmer som «Et vakker sinn» fra 2001 sammen med Russell Crowe om matematikeren John Nash og i «The Insider» fra 1999, også her sammen med Crowe.

Plummer var aktiv som skuespiller på sine eldre dager, og karrieren strakte seg over nesten 70 år. Blant hans siste filmer er Oscar-nominerte «Knives Out» fra 2019.

Saken blir oppdatert.