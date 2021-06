Foto: Kim Erlandsen, NRK

Berrum og Beyer til NRK

Lars Berrum og Martin Beyer-Olsen tar med seg podkasten «Berrum & Beyer snakker om greier» til NRK Radio.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver NRK i en pressemelding torsdag.

Podkasten ble startet i 2018, og vant Humorprisen for «årets morsomste podkast» i 2020. Selv om de nå går til NRK lover de at det ikke blir store endringer for lytterne.

– Det blir ingen forbedringer. Eventuelt bare mindre forverringer som må påregnes når man går til et stort mediehus og ikke er uavhengig lengre, sier Berrum og Beyer.

– Vi er bare to gode venner som ønsker oss en til. Vi kjører en tretrinnsrakett hvor Berrum har noen greier, Beyer har noen greier, og dere lytterne har noen greier. Så snakker vi om de greiene. Så går vi videre i livene våre. Så gjør vi det samme neste tirsdag. Og neste. Hver eneste tirsdag. Hele året. Uten unntak, forteller Berrum og Beyer.

Radiosjef i NRK, Cathinka Rondan, sier hun er svært fornøyd med å få podkasten til NRK:

– Vi er veldig begeistret over å kunne tilby NRKs lyttere denne festen, og få jobbe med så kreative og lydsmarte folk som Martin Beyer-Olsen og Lars Berrum. De har skapt en morsom, ærlig, uforutsigbar og vanedannende podkast, der alle lytterne varmt inkluderes til å dele seriøse tanker, perspektiver og fjoll og fanteri hver uke hele året.

Podkasten starter opp i juli, med ukentlige sendinger, produsert i og av NRK.

