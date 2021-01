VANT: Anne Lilia Berge Strand, bedre kjent som Annie. Foto: Hildegunn Waerness

Billboard-kåring: Norske Annie slo Taylor Swift

Bergensartisten Annie gjør USA-suksess og topper publikumskåringen i Billboard over årets popalbum i 2020 med albumet «Dark Hearts».

Publisert: Nå nettopp

46 prosent av Billboards lesere velger Annies «Dark Hearts» som deres favoritt popalbum i 2020 i den prestisjetunge kåringen.

Publikum kunne velge å stemme på 25 ulike album fra året som har gått, deriblant Taylor Swifts album «Folklore», som fikk terningkast fem av VGs anmelder. Albumet fikk 15 prosent av stemmene og kom dermed på annenplass i kåringen etter 43-åringens «Dark Hearts» som kom ut i oktober.

– Tusen tusen takk for kjærligheten og stemmene. Jeg setter virkelig stor pris på det. Vi har jobbet så hardt med dette albumet. Jeg håper musikken gjorde dagene deres litt lysere, skriver Anne Lilia Berge Strand, kjent som Annie, i et innlegg på Instagram etter at kåringen ble avgjort nyttårsaften.

Av andre navn publikum kunne stemme på, var Ariana Grande, Dua Lipa og Shawn Mendes.

Vinneralbumet er Annies tredje album, og hennes første på elleve år.

Tidligere har VGs anmelder, som ga albumet terningkast seks, omtalt det slik: «Annies tredje album er så hinsides langt borte fra alt som kan kalles trender at hun framstår som helt i forkant.»

Rundt årtusenskiftet var Annie et av de mest omtalte norske popnavnene internasjonalt – som del av den bergensbaserte klubbscenen rundt plateselskapet Tellé, hvor storselgere som Röyksopp og Kings Of Convenience tok sine første steg.

