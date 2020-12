Skuespilleren Anthony Hopkins på en visning av filmen «The Two Popes» i Hollywood i november 2019. Foto: VALERIE MACON / AFP

Anthony Hopkins feirer 45 år som nykter: − Holdt på å drikke meg i hjel

– Hold ut, er beskjeden fra Hollywoodstjernen idet et tøft år går mot slutten. Selv feiret han 45 år uten alkohol tirsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Med takknemlighet feirer jeg 45 år som nykter, skriver den Oscar-vinnende skuespillerveteranen Anthony Hopkins (82) på Twitter tirsdag kveld.

I en videohilsen på ett minutt kommer han med en oppløftende nyttårshilsen til fansen, og han ber mennesker som sliter om å prøve å holde motet oppe.

– Nyttårsaften nærmer seg, og det har vært et tøft år fullt av sorg og tristhet for svært mange mennesker. Men for 45 år siden i dag hadde jeg en oppvekker. Jeg var på vei mot katastrofe, og jeg holdt på å drikke meg i hjel, sier Hollywood-stjernen.

– Det var ikke pent, men jeg fikk en liten stemme som sa: Vil du leve eller dø?

– Dette vil bli det beste året

Etterpå har livet hans i det store og hele vært fantastisk, forteller skuespilleren, som fyller 83 år på torsdag, i videoen.

– Jeg har også mine dårlige dager med tvil og alt sammen, men alt i alt sier jeg: Hold ut! I dag er morgendagen som du var så bekymret over i går. Til dere unge, ikke gi opp, fortsett å kjempe. Vær modige, og mektige krefter vil komme deres vei. Det er alt jeg vil si, sier skuespilleren før han avslutter:

– Godt nyttår, dette vil bli det beste året.

Tidligere i år fikk Hopkins, som kanskje er aller mest kjent for rollen som kannibalen Hannibal Lecter, oppmerksomhet på appen TikTok.

Her delte han nemlig sin tolkning av #toosieslidechallenge, en populær danserutine hvor man danser til låten «Toosie Slide» av artisten Drake.