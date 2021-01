TV-KLAR: Kunstneren Öde Nerdrum er med i den femte sesongen av «Farmen kjendis». Foto: Janne Møller-Hansen

Öde Nerdrum om «Farmen kjendis»: − Man kommer ut helt gal

Kunstneren Öde Nerdrum (25) visste lite om de andre deltagerne da han kom til «Farmen kjendis». Nå omtaler han sine nye venner som «blodsbrødre».

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag er det premiere på den femte sesongen av «Farmen kjendis», og på deltagerlisten finnes navn som Anniken Jørgensen, Signy Fardal, Ida Fladen og John Arne Riise.

Mens flere allerede er kjente ansikt fra TV-skjermen, er det andre som for første gang skal være med på reality-TV. Blant dem kunstneren Öde Nerdrum (25).

VG møter ham få dager før premieren, over et halvt år etter innspillingen.

– Det er nesten litt skremmende, og for å være ærlig så sitter jeg igjen med noe jeg ennå ikke vet hva er, og som jeg ennå jobber med å fordøye.

Selv om Öde har vært involvert i TV-produksjon og teater tidligere, kan ingenting sammenlignes med det han opplevde på «Farmen kjendis», sier han.

– Det var et slit. En blanding av hardt arbeid og lite mat, samtidig som det var en helt fantastisk opplevelse.

KUNSTNER: Öde Nerdrum er sønnen til en av Norges største malere, Odd Nerdrum (76). Han har selv valgt å gå i samme retning. Foto: Janne Møller-Hansen

– Var litt skeptisk

Nerdrum er sønnen til en av Norges største malere, Odd Nerdrum (76). Han er selv kunstner.

– Jeg visste ikke om jeg skulle takke ja, fordi jeg er jo veldig opptatt av å utvikle meg som maler. Så jeg var litt skeptisk, sier han.

Men at han takket ja, er han veldig glad for i dag.

– Jeg har nesten ikke lyst til å være ærlig på det, for det høres så arrogant ut. Men jeg tror folk kommer til å like meg, sier han.

– Du liker ikke å gi deg selv skryt?

– Nei. Jeg kommer fra et miljø med strenge objektive kriterier, hvor man ikke uten videre kan skryte av seg selv.

SPENT: Nerdrum er spent på se seg selv på «Farmen kjendis». Foto: Janne Møller-Hansen

– Danner et eget språk

Nerdrum er kanskje ikke helt som folk flest.

– Jeg følger ikke så mye med på samtidens linedans, så sånn sett er jeg et menneske som er litt på sidelinjen, sier han.

Også oppveksten var litt utenom det vanlige. Han og søsknene var sjelden sammen med andre barn og levde separat fra resten av samfunnet. Såkalte «vanlige» venner har han lite av.

– Til vanlig er jeg jo litt bortskjemt med at jeg velger min egen omgangskrets. Her blir det litt som å være tilbake til første skoledag.

Kjendisene han møtte på gården hadde han observert i mediene, man han kunne lite om dem.

SKAL VIDEREFØRE ARVEN: Öde Nerdrum går i farens fotspor, noe han innrømmer ikke er en enkel oppgave. Foto: Janne Møller-Hansen

– Mange har spurt om jeg har blitt overrasket, men jeg hadde egentlig ingen forventninger. Folk har en maske, og hvis du kommer nær nok ser du hvor sinnssyke de egentlig er.

Han kan røpe at han har blitt god venn med flere av deltagerne, om omtaler dem som sine «blodsbrødre».

– Man danner et eget språk der inne, og man kommer ut helt gal. Og jeg elsker mennesker, og det er jo derfor jeg omfavner min fars malerier.

Skal videreføre farens arv

På en gård i Stavern jobber Nerdrum med nye malerier sammen med et lukket miljø av andre likesinnede.

Det å gå i farens fotspor er ikke enkel oppgave, innrømmer han.

– Jeg skal videreføre min fars arv, og det er mye større enn kanskje mange tror. Jeg er med på å videreføre antikken, og det er forferdelig stort, sier han og legger til:

– Min far har sagt at det ikke er et lykkelig liv, og at jeg ikke bør gjøre det.

– Men du gjør det likevel?

– Ja, det er fordi jeg respekterer faget så sterk. Det handler ikke bare om å overleve, det å bare gå rundt å spise og sove fra dag til dag. Det handler også om å berike livet, og det gjør jeg gjennom malerier.

– Elendig selvtillit

– Det virker som et yrke hvor det kreves en god del selvtillit?

– Ja, og jeg har helt elendig selvtillit. Jeg kan være veldig dyktig med penselen, og så kan jeg falle så langt ned. Fordi jeg har ikke troen på meg selv.

FORNØYD: Öde Nerdrum sier han hadde et fantastisk opphold på «Farmen kjendis». Foto: Janne Møller-Hansen

Han sier det er hans enorme stahet som holder han gående. Og staheten kommer kanskje godt til nytte når han de neste ukene skal kjempe om tilværelsen på gården.

– Hva har seerne i vente?

– Dere kommer til å se tolv personer som gjør ganske mye dumt, og følelsene mine blir virkelig knadd ut av meg. Produksjonen prøver å presse ut følelse til folk. Og selvfølgelig klarer de det.

Men selv om det var et slit, er det ingen tvil om at han trivdes på gården.

– Men jeg må innrømme at hvis jeg skulle levd for hundre år siden, så ville jeg gjerne tilhørt en litt annen rang. Det hadde vært fint å være litt rikere og vært en ordentlig storbonde som eide mange gårder.