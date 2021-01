MER REALITY: Linni Meister og Svein Østvik sjekker inn på «Torpet kjendis» og skal kjempe om å bli et fullverdig «Farmen kjendis»-medlem. Foto: Mattis Sandblad

Linni og Svein i «Torpet kjendis»: − Det tøffeste jeg har vært med på noensinne

Linni Meister og Svein Østvik forteller om «Torpet kjendis»-oppholdet, vennskapet, og livet: – Jeg har forandret livsstilen totalt, sier Østvik.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig som tolv kjendiser kjemper om tilværelsen på «Farmen kjendis»-gården, sjekker Mira Craig (38), og tv-profilene Linni Meister (34) og Svein Østvik (59) inn på «Torpet Kjendis».

Meister og Østvik, som har vært bestevenner i 15 år, hadde ingen anelse om at de skulle møtes på gården.

– Jeg er så glad for at jeg takket ja, det er ingen andre enn Svein jeg kunne tenke meg å være på «Torpet» med, sier Meister.

Tross et sterkt vennskap, var de begge bekymret for at oppholdet kunne bli en tøff test for vennskapet.

– Når man er på et så fengslet sted blir alt spisset. Plutselig er det en krangel, og da har man ingenting å gå på. Jeg var virkelig redd for at det skulle skjære seg mellom oss, sier Østvik.

BEKYMRET: Linni Meister og Svein Østvik var begge redd for at vennskapet kom til å bli satt på prøve under «Torpet kjendis». Foto: Mattis Sandblad

– Ja, det er helt vanvittig. Man ser virkelig alle sider av en person når man bor så tett opp i hverandre, sier Meister.

De har begge vært å se i «Farmen Kjendis» tidligere. Meister som utfordrer i 2017, og Østvik i fjorårets sesong.

– Jeg trodde dette skulle være lettere, men der tok jeg jaggu feil, sier Meister og legger til:

– Jeg kan si at «Torpet» er det tøffeste jeg har vært med noensinne. Det slår «71 grader nord» og det slår «Farmen». Det var så tøft psykisk og fysisk.

Østvik sier seg enig.

– Jeg synes det var tøffere nå fordi vi var så få. På «Farmen» kan du ta deg et pusterom, men det kunne du ikke her. Vi var minst like slitne, om ikke enda mer, sier han.

«TORPET»: TV-profilene Linni Meister (34) og Svein Østvik (59), og Artist Mira Craig (38) skal konkurrere mot hverandre på «Torpet kjendis». Foto: Alex Iversen / TV 2

Seerne kan vente å se helt nye sider av dem, forteller de.

– Det blir blod, svette, tårer og mye latter, sier Meister før Østvik skyter inn:

– Jeg vet i alle fall at jeg aldri har sett Linni Meister så fortvilet, og kanskje til og med sint.

Delte seng

Og selv om det blir mye slit, kan de love en god dose med menneskelig kjærlighet.

– Vi har et så fint vennskap. Jeg synes det var litt skummelt å komme til et nytt sted, så jeg spurte Svein om jeg kunne få sove med ham. Vi sov sammen fra første dag, og det var en god trygghet, sier Meister.

GODE VENNER: Linni Meister og Svein Østvik møttes for 15 år siden da de begge var booket inn til samme russetreff. Siden har de vært bestevenner. Foto: Mattis Sandblad

At de er trygge på hverandre, er det ingen tvil om.

– Du var jo dårlig en natt, og da sto jeg sammen med deg på utedassen. Det fosset ut av deg, og der står jeg å kommenterer. Det var jo litt kult da, ler Østvik.

les også Tok opp 15 år gammel konflikt på «Farmen kjendis»: – Han var aggressiv

– Sterkeste jeg har opplevd

Da Østvik var med på «Farmen kjendis» i 2019 røk han ut i finaleuken. Selv om han ikke vant konkurransen, vant han likevel folkets hjerte.

– Jeg fikk helt vanvittige tilbakemeldinger, og det er det sterkeste jeg har opplevd.

Han sier det kan bli personlig denne gangen også.

– Da jeg åpnet meg om vanskelige ting på «Farmen», samt snakket om det i ettertid, ble det som terapi. Også denne gangen var du nødt til å ha et sted å lufte ut. Kameraene blir som en psykolog.

– Den beste tiden i mitt liv

Til intervjuet med VG kom Østvik og Meister rett fra sending i God Morgen Norge på TV 2.

På spørsmål om det var noe nytt å melde fra kjærlighetsfronten svarte han på en måte som kan antyde at det faktisk er noe på gang.

– Hvordan står det til med dere ellers? Jeg så dere på God Morgen Norge!

– Ja du gjorde det ja. Du får ikke et eneste ord, ler Østvik og legger til:

– Jeg kan si at jeg har det bedre enn noen gang. Det er veldig spesielt, at midt i en periode der veldig mange har det vanskelig, så har dette vært den beste tiden i mitt liv.

Sikter du til kjærlighetsfronten nå?

– Jeg sikter til kjærlighet til meg selv. Og grunnen til at jeg stråler er fordi jeg har forandret livsstilen totalt.

Svein har tidligere vært åpen om at han har hatt alkoholproblemer, og sier han også har slitt en del med søvn.

TRIVES: Både Meister og Østvik sier de har det bra om dagen. Foto: Mattis Sandblad

Etter at han kom hjem fra «Torpet» la han om livsstilen.

– Jeg bare bestemte meg 100 prosent. Nå står jeg opp tidlig og legger meg tidlig, også spiser jeg sunnere. I tillegg til at jeg nå har gått et halvt år uten nesten noe alkohol. Livet er blitt som jeg alltid har drømt om, det er helt utrolig, sier han.

– Jeg er så stolt av deg, sier Meister.

les også Öde Nerdrum om «Farmen kjendis»: – Man kommer ut helt gal

Trives som singel

Også Meister sier hun har det bra om dagen.

I juni ble det kjent at det var brudd i forlovelsen, og slutt mellom henne og kjæresten Niklas Tangen Klein.

– Dette er rekorden min på å være singel. Nå har jeg vent meg til det, og føler jeg endelig har kommet i harmoni med meg selv. Jeg føler at dette er noe jeg trenger, sier hun.

Selv om de, som mange andre, ble fratatt jobber på grunn av coronapandemien, sier de at det også er spennedene ting på gang jobbmessig.

– Men først er det «Torpet», men jeg vet ikke om jeg tør å se, ler Meister.