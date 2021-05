BRYR SEG: Marla Greyson (Rosamund Pike) bryr seg. Mest om egen sparekonto. Foto: AMAZON PRIME

Filmanmeldelse «I Care a Lot»: Svindlere med smil

«Breaking Bad» for folk som alltid har syntes det var noe besnærende med verger.

Av Tor Martin Bøe

«I Care a Lot»

Amerikansk thrillerkomedie

Med: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González, Chris Messina m.fl.

Skrevet og regissert av J Blakeson

På Amazon Prime fra fredag 14. mai

Marla Greyson (Rosamund Pike) er profesjonell verge.

Et verv hun misbruker både kyndig og kynisk. Sammen med partneren Fran (Eiza González) har hun utviklet et bunnsolid konsept der familieløse ofre med rettslig støtte tvangsflyttes på aldershjem. Deretter legges eiendeler og eneboliger legges ut på auksjon. Slik kapitaliserer duoen både på offentlige tilskudd og privat salg.

To smilende, liksom-velgjørende monstre som har funnet et perfekt hull i et vanskapt system. De som har fulgt med i Britney-saken vet hvor krøkkete slik kan være, selv for folk som har hele verdens oppmerksomhet.

Problemer oppstår, selvsagt, når Marla og Fran velger feil offer. En eldre kvinne som er motvillig plassert på aldershjem viser seg å ha koblinger til en gangsterledende kakemons med bohemskjegg (Peter Dinklage). Og ingen er muligens den gir seg ut for å være.

SUGERØR: Roman Lunyov (Peter Dinklage) har ikke sugerør i statskassen, men er interessert i de som har det. Foto: AMAZON PRIME

Britiske J Blakeson drømmer tydeligvis om å være Quentin Tarantino-auteur for elektronikasoundtrack. Det bety seige saktefilm-sekvenser og kjappe replikkvekslinger. Spinningsesjoner filmes med blålilla nattklubblys, som om han var Drive-regissør Nicolas Winding Refn.

Ser stilig ut. Er gjennomgående inkonsekvent.

Blakeson er ikke like glad i ultravold som forbildene. Elektrosjokkvåpenet Taser og bedøvelsessprøyter blir brukt i uskadeliggjøring. Og, ved et enkelttilfelle, en tøypose.

Riktignok tar voldsomhetene seg noe opp, for eksempel med rolig pistolskyting i aldershjemsgangene. Likevel er det ikke voldsutøvelsen som drar dette fremover.

I bunnen er dette en klassisk svindelfortelling, type Coen-univers, der det handler om å heie den minst moralsk forkvaklede. Samtidig er «I Care a Lot» en skrøne som tror den er smartere enn den egentlig er. Likevel overlever tredje akt til dels krøkkete og karakterbristene tilfeldigheter i dramaturgien.

TRIO: Fran (Eiza González), Jennifer Peterson (Dianne Wiest) og Marla Greyson (Rosamund Pike) på vei inn i aldershjemmets lune fengsel. Foto: AMAZON PRIME

Rosamund Pike («Gone Girl») er kjølig svindler med iskaldt blikk bak solbrillene og en enorm e-sigarett foran. Hun briljerer i en hovedrolle som kunne vært enda kvikkere i replikkene. Det er på alle måter en mer enn godkjent Golden Globe-statuett hun har fått. (Selv om de statuettene ikke er de smidigste utmerkelsene for tiden.) Forholdet hennes til Fran er merkelig umotivert intenst, muligens på grunn av at støtterollen har varierende funksjon utover å være støtte.

Peter Dinklage («Game of Thrones») gjør overraskende lite ut av seg utover å kaste mat på vegger og folk. Gjengen rundt ham virker å være sydd sammen i siste liten. Legenden Dianne Wiest («Hannah og hennes søstre») går fra snill gammel dame, via neddopet pleiepasient til noe mye mer sinna, og viser hvorfor hun er den eneste med to Oscar-statuetter i denne buketten.

Utover det skal man ikke se bort fra at strømlinjeforming av vergeordningen er et entreprenørskap som står høyt på lista når Innovasjon Norge deler ut midler neste gang.