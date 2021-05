KOMPENSERER VIDERE: Kulturminister Abid Q. Raja ønsker å skyte inn enda flere midler i et kulturliv som allerede ligger nede med brukket rygg. Foto: Lise Åserud

Regjeringen med ny milliard til kulturlivet

Kulturminister Abid Q. Raja er klar for å være raus med pengesekken når han i dag deler ut nok en drøy milliard til kultur, idrett og frivillighet.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skjer i forbindelse med fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett. I kjølvannet av denne holder Raja pressekonferanse klokken 12.

Opplysninger til VG avslører at kulturministeren der vil legge frem et forslag om økning av blant annet stimulerings- og kompensasjonsordningene for kulturlivet med en milliard kroner for resten av året.

Idretts- og frivillighetssektoren vil få ytterligere en halv milliard i sin stimuleringsordning på toppen av 725 millioner kroner som allerede er foreslått for første halvår av 2021.

Senest for en måned siden doblet kulturministeren støtten til kulturlivet til 800 millioner etter en klagestorm som oppsto i forbindelse med den første utdelingen av stimuleringsordningen for første halvår.

Høyst trolig ligger det også kompensasjonspenger til sommerens festivaler, spel og lignende store arrangementer som allerede er avlyst i den nye milliardpotten. Flere større festivaler, deriblant Øyafestivalen, avlyste sine arrangementer etter at Regjeringen i forrige uke la frem rammene for festivalsommeren.

Opplysninger til VG tilsier også at det jobbes på spreng med å få åpnet søknadsportalen til kompensasjon for sommerens avlyste arrangementer, og at håpet er at denne er på plass den første uka i juni.

I hele vår har den såkalte Sommergruppa, under ledelse av Frank Nes i Bergen Live, jobbet tett sammen med Regjeringen og norske helsemyndigheter for å skape et rammeverk for sommerens store arrangementer.

VG vet at denne Sommergruppa er skeptisk til at større arrangementer kan gjennomføres før en gang i august etter at Regjeringen la frem sin firetrinns-plan sist uke.

De siste ukene har en rekke europeiske storfestivaler avlyst sommerens arrangementer, senest Roskilde-festivalen i Danmark. Den gigantiske Glastonbury-festivalen i England ble avlyst allerede i januar.