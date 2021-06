NYE BILDER: I anledning 30 års dagen for signingen, publiserer kongehuset nye bilder av vårt populære kongepar. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige Hoff

Slik markerer kongehuset 30 års jubileet

Onsdag er det 30 år siden kongeparet ble signet i Nidarosdomen. Det markerer kongehuset med å publisere nye bilder av kongen og dronningen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Vi er heldig som har et så varmt og raust kongepar som vet å sette ord på det vi føler i både gode og vanskelige tider. Vi takker Kongen og Dronningen for den gode jobben de gjør for Norge, skriver statsminister Erna Solberg på sin Facebook side i anledningen dagen.

Kongesigning er en tusenårig tradisjon i Norge og ble foretatt under kroningen av den nye monarken. Men kong Haakon VII og dronning Maud var det siste kongeparet som ble kronet i Norge – og da kong Olav etterfulgte sin far, ble kroningsseremonien erstattet av en egen signingsseremoni i 1958.

Det var denne tradisjonen som vårt nåværende kongepar videreførte 23. juni 1991.

Kongeparet ble den gang mottatt i Nidarosdomen i Trondheim av daværende biskop i Nidaros, Finn Wagle, og biskopen i Oslo som den gang var Andreas Aarflot.

NIDAROSDOMEN: Kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen under signingsseremonien for 30 år siden. Foto: Magnar Kirknes

Nidaros

I en kommentar i Aftenposten onsdag skriver Harald Stanghelle, som i fjor høst utga boken «Kongen forteller» dette om hvordan kong Harald opplevde signingen for 30 år siden:

«Det var helt magisk ... Jeg fikk helt gåsehud».