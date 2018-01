BEKLAGER: I et nytt brev beklager den kjente skuespilleren Catherine Deneuve at hennes kritikk mot #metoo kan føles som et angrep på dem som har opplevd overgrep. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Catherine Deneuve unnskylder #metoo-kritikk

Publisert: 19.01.18 11:55

PARIS (VG) Etter massiv kritikk bryter den franske skuespilleren tausheten og presiserer hva hun mente da hun skrev at #metoo-bevegelsen har gått for langt.

Brevet fra et hundretalls franske kjendiskvinner har den siste uken vekket sinne hos både kvinner og menn langt utenfor Frankrikes grenser. Oppropet, der kvinnene, med den ikoniske skuespilleren Catherine Deneuve i spissen, tar til orde for «menns rett til å plage» i den «seksuelle frihetens navn», beskyldes for å legitimere overgrep, diskriminering og seksuell trakassering av kvinner.

Nå kommer Catherine Deneuve på banen etter en ukes taushet, med en unnskylding i brevs form, publisert i avisen Le Monde .

Deneuve tilbyr der «sine beklagelser» for «ofre for forferdelige handlinger, som kanskje har følt seg angrepet av brevets innhold», og sier hun føler at det er «nødvendig» for henne «å komme med presiseringer» av intensjonen med det kontroversielle brevet i Le Monde.

Fakta #METOO #Metoo -kampanjen mot seksuell trakassering og diskriminering av kvinner startet etter det ble kjent at stjerneregissøren Harvey Weinstein gjennom en årrekke hadde trakassert kjente kvinner i filmbransjen. Også Frankrike fikk sin egen emneknagg for kampanjen for kvinners likeverd, #balancetonporc , som er slang for «avslør grisen».

Oppropet fra de hundretalls høyprofilerte kvinnene fra kunst-og kulturmiljøet og akademia i Frankrike, hevdet at #metoo-kampanjen hadde gått alt for langt, og at den risikerte å fostre puritanisme.

Radiovert og tidligere pornoskuespiller Brigitte Lahaie var av dem som undertegnet på Deneuves første brev. Lahaie vekket avsky og sinne i Frankrike da hun forrige uke sa at «man kan få orgasme under en voldtekt”, i et intervju om trakassering av kvinner på kanalen BFMTV.

Deneuve presiserer nå at hun på det sterkeste tar avstand fra Lahaies uttalelser.

– Det Lahaie sier er verre enn å spytte på dem som lidd under slike forbrytelser, er Catherine Deneuves dom over Lahaie, og hun legger til at utsagnet vitner om en verbal inkontinens som er uverdig.

Ingenting i teksten hevder at trakassering er bra, ellers ville jeg ikke ha signert, konkluderer filmstjernen i beklagelsen.