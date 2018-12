HAR BARN: Offset og Cardi B går fra hverandre. Sammen har de en datter på fire måneder. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Cardi B og Offset skal skilles

RAMPELYS 2018-12-05T09:27:56Z

Det annonserer superstjernen selv på Instagram.

Publisert: 05.12.18 10:27

Etter ett års ekteskap velger rapperparet Kiari Kendrell Cephus, kjent som Offset, og Belcalis Almanzar som går under artistnavnet Cardi B , å gå fra hverandre.

– Vi har mye kjærlighet for hverandre, men ting har ikke fungert for oss på en god stund. Det er ingens feil, sier Cardi B i en Instagramvideo som ble lagt ut onsdag morgen, norsk tid.

26-åringen forteller at de to «vokste ut av kjærligheten», og at de ikke lenger er sammen.

– Jeg kommer alltid til å ha masse kjærlighet for ham fordi han er datteren min sin far, sier rapperen.

Sammen har de to datteren Kulture Kiari Cephus på fire måneder. Offset har tre barn fra tidligere forhold.

Offset har ifølge Billboard lagt igjen en kommentar under videoen hvor det står «dere har alle vunnet».

Almanzar har tidligere snakket om den harde fødselen i juli. Til Jimmy Kimmel fortalte hun at ingen hadde sagt til henne at man måtte sy igjen vaginaen etter fødsel. Hun snakket også om hvor mye hun satte pris på mammarollen.

– Det er det beste. Herregud, skulle hatt henne da jeg var tenåring. Det var dette jeg savnet hele livet mitt.

På grunn av sin nyfødte datter valgte Cardi B å avlyse turneen med Bruno Mars i høst. Hun måtte også avlyse Palmesus-festivalen i sommer fordi hun hadde termin. Ektemannen Offset dukket imidlertid opp med trioen Migos.

Hun har tidligere skapt overskrifter på grunn av den mye omtalte feiden med Nicki Ninaj: