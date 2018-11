VIL HEDRE KOLLEGER: Komiker Morten Ramm, her i forbindelse med høstlanseringen på TV 2 i 2014. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Morten Ramm og Trond Kvernstrøm starter ny humorpris

Med Komiprisen nede for telling lanserer komiker Morten Ramm og TV-produsent Trond Kvernstrøm en ny prisutdeling for dem som jobber med å få oss andre til å le.

18. januar 2019 står nemlig Else Kåss Furuseth på scenen som konferansier for den nystartede Humorprisen på Christiania Teater .

Tolv priser skal deles ut til landets morsomste på digitale og lineære skjermer, i tillegg til scene. Det bekrefter Morten Ramm (40) i Humornieu og Trond Kvernstrøm (52) i The Oslo Company til VG.

– Jeg er opptatt av humor, og av at folk som jobber med humor får en klapp på skulderen når de gjør noe bra, sier Morten Ramm til VG.

Han understreker at de to diskuterte behovet for en ny humorpris tilbake da Kvernstrøm var programdirektør i TV 2, blant annet fordi Komiprisen har fokusert mye på scene og revy.

– Nå passet det veldig mye bedre å gjøre det, nå som Komiprisen har ligget brakk i to-tre år, sier Ramm.

I 2017 gikk den foreløpig siste Komiprisen av stabelen, men da ble den ikke sendt på NRK. Kun fem priser ble delt ut, alle for sceneproduksjoner.

De to sier det har vært viktig at det ikke fremstår som en pris de to deler ut.

– Vi har hatt en prosess for å få på plass en solid jury som gjør at jeg ikke er avsender for prisen. Vi har fått folk som har jobbet mye mer humor selv, i forskjellige miljøer, ikke bare rundt meg og Trond, selv om det er vi som starter prisutdelingen, sier Ramm.

Om man får se Humorprisen på TV er foreløpig usikkert.

– Vi har foreløpig leid salen, booket Else og er i prosess med å booke tolv flotte prisutdelere. Vi har ikke lansert det for noen medieplattformer ennå, verken digitale eller lineære. Vi ville lage arrangementet først, sier Kvernstrøm, og fortsetter:

– Vi har en femårsstrategi, og ser på mulighetene for å få etablert prisen som en stiftelse. Vi håper å få til en pris miljøet setter pris på, og så får vi se om vi finner en plattform som passer.

Han mener den digitale utviklingen har betydd mye for unge komikere, og ønsker at det skal gjenspeiles i prisen.

– Nesten alle komikerne fra 18-30 år er folk som ikke har blitt sett i Komiprisen. Det er veldig mange flere som har mulighet til å være synlige tidlig, fordi de blir kjent gjennom sosiale medier. Ved at vi er mer oppdaterte og har en stor og solid jury håper vi folk faktisk blir stolte for å være nominerte, for det bør man være.

– Hvorfor gjør dere ikke dette med en TV-kanal?

– Det er viktig at vi først lager en relevant prisutdeling som må kunne stå på egne ben. HVis vi klarer det, kan vi se på forskjellige distribusjonsmuligheter, sier Kvernstrøm.

Etter det VG forstår er investeringen til de to på om lag en million kroner for å få alt på plass til den første Humorprisen.

– Det koster penger. Men jeg føler det er noe som trengs, og det er derfor vi lager det. Og så håper vi det er noe som klarer å etablere seg. Hvis ikke var det gøy denne gangen, sier Ramm.