TILTALT: Marion «Suge» Knight i rettssalen i Los Angeles i 2015. Foto: Paul Buck / AP

TMZ: Suge Knight får ikke gå i morens begravelse

Publisert: 18.06.18 22:25

RAMPELYS 2018-06-18T20:25:59Z

Moren til den drapstiltalte rapperen Suge Knight døde søndag.

Maxine Chatman ble 77 år. Hun skal ha fått et slag for en måned siden, og siden har det bare gått nedover. Maxine Chatman sovnet inn omgitt av familie søndag, men hennes skandaleomsuste sønn var ikke til stede. Han sitter bak murene for fjerde året på rad og venter på rettssak.

TMZ meldte søndag at Suge Knight håper å få permisjon fra fengselet i Los Angeles for å ta et siste farvel med moren. Nå skriver det samme nettstedet derimot at det er noe han mest sannsynlig må se langt etter , selv om han formelt har rett til å levere en skriftlig søknad.

Drapstiltalt

Nettstedet har vært i kontakt med politiet, som sier at Suge Knight ikke kommer til å få «frikort» for å delta i begravelsen. Reglene er strenge for fanger som er mistenkt eller dømt for drap. Derfor vil han ikke få løslatelse, selv om det er snakk om hans egen mors bortgang.

En 55 år gammel mann døde etter å ha blitt overkjørt av Suge Knights bil på en parkeringsplass i den beryktede og belastede Los Angeles-bydelen Compton under filminnspillingen av «Straight Outta Compton» i januar 2015. Påtalemyndigheten mener at Knight kjørte på to personer med vilje. Den ene døde, mens den andre pådro seg mindre skader.

Suge Knight har siden pågripelsen og tiltalen for tre og et halvt år siden sittet varetektsfengslet i påvente av rettssaken, som ifølge Los Angeles Times starter i september i år. Strafferammen er på mellom 25 år og livstid.

Rap-produsenten og mannen bak plateselskapet Death Row Records, har erklært seg ikke skyldig i tiltalen.

Marion Hugh Knight Jr, som han opprinnelig heter, har gjentatte ganger vært i klammeri med loven – selv om drapstiltalen er den desidert mest alvorlige. Han har sittet inne for vold flere ganger tidligere. I 2014 ble Knight alvorlig skadet etter at en person åpnet ild inne på et utested i Hollywood. Knight, som befant seg i nærheten, ble truffet seks ganger, men overlevde .

I 2005 ble Knight skutt i beinet på en fest hos Kanye West i Miami Beach, men kom fra hendelsen uten alvorlige skader.

Suge Knight satt i samme bil som rappeikonet Tupac Shakur , da rapperen ble skutt og drept i 1996. Knight ble selv skadet i hendelsen.